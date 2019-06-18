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Evkur Yeni Malatyaspor yöneticisi Burak Çakır, transfer için Arjantin'De

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 18.06.2019 14:21 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer komitesi sorumlularından Burak Çakır’ın anlaşma sağlanan oyunculara resmi imza attırmak için Arjantin’de temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor yöneticisi Burak Çakır, transfer için Arjantin'De

Sarı kırmızılı takım transfer çalışmaları kapsamında Arjantin’e açıldı. E.Yeni Malatyaspor Transfer Komitesi Üyesi Burak Çakır, daha önce anlaşma sağlanan Alexsander Barbosa ve kulübün gündeminde olan birkaç futbolcu için Arjantin’de temaslarını sürdürüyor.

Çakır’ın, Barbosa ve anlaşma sağlanan diğer isimleri takımın 25 Haziran’da başlayacak kamp çalışmalarına yetiştirmek için yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduğu öğrenildi.

Kulübün kadrosuna kattığı önemli yabancı transferlerde büyük payı bulunan Çakır’ın 1-2 gün içerisinde Türkiye’ye döneceği belirtildi.

KAMP PROGRAMI NETLEŞTİ

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon kamp programı netleşti. Süper Lig’deki üçüncü sezonuna hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte Teknik Direktör olarak Sergen Yalçın ile resmi imzaların atılmasının ardından gözler hazırlık kampına çevrildi.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Sportif Direktör Ali Ravcı ve yönetim kurulunun ortak kararla şekillenen yeni sezon hazırlık kampı ile detaylar belli oldu. Buna göre E.Yeni Malatyaspor, 25 Haziran Pazartesi günü Malatya’da toplanarak kampın startını verecek. Sarı-kırmızılılar Malatya’da 5 günlük sağlık kontrolleri ve kampa hazırlık aşamasından sonra ilk etap çalışmaları için 1 Temmuz’da Bolu Abant’a geçecek. Bolu’da 14 gün sürecek bir kamp programı planlayan Malatya temsilcisinin, ikinci etap kampını ise 14 Temmuz’da Düzce Topuk Yaylası’nda gerçekleştireceği belirtildi.

E.Yeni Malatyaspor’da Türkiye dışında bir kamp programının ise şu an için düşünülmediği bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren ve yeni sezon için tekrar anlaşma yapılmayan oyuncuların dışındaki isimlerin kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

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