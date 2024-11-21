Evlendi hemen doğum yaptı, 3. çocuğuna hamileyken eşiyle arasında kriz çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur "Kadınlar seviyor benim kocalarımı" paylaşımıyla olay oldu

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz sene ağustos ayında Muhammet Aydın ile Sivas'ta nikah masasına oturmuştu.

EVLİLİĞİNDE KRİZ ÇIKTI

Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur, 18 Haziran 2024'te Tuğçe Lina adını verdiği kızını kucağına almıştı. Doğumdan 4,5 ay sonra da üçüncü bebeğine hamile olduğunu açıklayan Tuğçe Tayfur'un eşiyle arasında kriz çıktı.

Eşini takipten çıkan ve fotoğraflarını silen Tuğçe Tayfur yaptığı manidar paylaşımlar dikkat çekti. Ünlü çift hakkında kısa süre 'boşanma' iddiaları gündeme geldi.

'KADINLAR SEVİYOR BENİM KOCALARIMI'

Tuğçe Tayfur şimdi de yaptığı manidar paylaşımların sebebini açıkladı. Tayfur'un sözleri herkesi şoke etti. Ünlü isim; 'Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum bu üçüncü şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma alışkınım. He bu arada yazışma var ortada. Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür. Ama o potansiyeli almadım değil. Ondan bu manidar paylaşımlarım' ifadelerini kullandı.