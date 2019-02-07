Evlendikten 3 dakika sonra boşanmak istedi

Kuveyt'te yaşanan olayda, daha yeni evlenen gelin, mahkeme binasından çıkarken ayağı takılıp düştü. Damat da yeni eşine "Salak" diyerek onunla dalga geçti. Bunun üzerine öfkelenen kadın, binadan çıkmadan boşanmak istediğini belirtti.

Boşanmak isteyen kadın, daha evliliğin en mutlu anlarındayken böyle bir eleştiriye ihtiyaç duymadığını söyleyip hâkimden evliliğini feshetmesini istedi.

ÜLKENIN EN HIZLI BOŞANMA DAVASI

Q8 News'e göre, bu karar evlendikten sadece 3 dakika sonra alındı ve bu da ülkede en hızlı boşanma davası olarak tarihe geçti.

Öte yandan, kadın sosyal medyada sempati topladı ve birçok kişi, geline boşanma kararında hak verdiğini paylaştı.

Konuyla ilgili yorum yapan bir kullanıcı, "Eğer daha baştan böyle davranıyorsa, onu terk etmek en iyisir" diye yazdı.

Başka bir kullanıcı, "Saygısı olmayan evlilik, baştan başarısız bir evliliktir" yorumunda bulundu.

