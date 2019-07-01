Evlenebilmek için bulduğu yöntemle herkesi şaşkına çevirdi!

Amerika Utah'daki bir milyoner, 10 billboarda astırdığı ilanla özel olarak seçilen bekar kadınların katılacağı bir etkinlikle eşini seçeceğini duyurdu. Kimliği açıklanmayan milyonerin ilanına 2500 bekar kadın başvurdu ve içlerinden 20'si seçilerek özel partiye katılmaya hak kazandı. Men's Health'ın haberine göre 7 Haziran'da düzenlenen etkinliğin yapılacağı yere limuzinlerle gelip kırmızı halı ile karşılaşan kadınlar, etkinliğe yemekle başladılar. Daha sonra anonim milyonerin ailesinin anlattığı hikayelerle etkinlik devam etti.Özel bir etkinlik düzenleyip seçilen kadınlara onunla neden evlenmeleri gerektiğini anlattı!
İzlediği dizilerden favori yemeklere, bütün hobilerinden bahsettikten sonra milyonerin önündeki perde nihayet indi. Kadınlar büyük bir sürprizle karşılaştılar. Bu kadar gizem ve sırdan sonra karşılaşacakları kişi konusunda kafalarında soru işareti olsa da sonuç ilginçti. 24 yaşındaki Kady Nettik isimli bir katılımcı "Ne problemi var ki? Düşündüğümden daha tatlı biri ve uzun!" dedi. Bir diğer kadın ise daha az tatmin olmuştu. "Evet beklediğim gibiydi." dedi.
Gecenin sonunda ise her katılımcıya kırmızı güller vererek, daha sonraki günler için seçilen birkaç kadınla birebir buluşma gerçekleştirdi.
KSL News gizli milyarderin kimliğini keşfetse de yasal kısıtlamalar nedeniyle yaymaları kesinlikle yasak.
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