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Apple, 13 Ekim'de yeni ürünlerini tanıtacak: İşte beklenen cihazlar

Apple, 13 Ekim Salı günü yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. "Welcome Home" (Eve Hoş Geldiniz) sloganıyla duyurulan lansmanda şirketin uzun süredir konuşulan akıllı ev merkezini, yeni Apple TV 4K'yı ve yenilenmiş HomePod mini'yi tanıtması bekleniyor. OLED ekranlı iPad mini de sürpriz yapabilir.

Apple, 13 Ekim'de yeni ürünlerini tanıtacak: İşte beklenen cihazlar
Enes Çırtlık

Lansmanın saati henüz bilinmiyor. Apple'ın bir etkinlik mi düzenleyeceği yoksa ürünleri basın bülteniyle mi duyuracağı da belli değil. Bununla birlikte bazı basın mensupları, 13 Ekim'de New York'un Tribeca bölgesinde yapılacak "Apple Experience" adlı buluşmaya davet edildi. 9to5Mac'in haberine göre bu buluşma ABD Doğu Yakası saatiyle 09.00'da, yani Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Katılımcıların, Apple'ın tanıtacağı yeni ürünleri burada deneme fırsatı bulması bekleniyor.

Apple, 13 Ekim de yeni ürünlerini tanıtacak: İşte beklenen cihazlar 1

APPLE'IN AKILLI EV MERKEZİ NELER SUNACAK?

Lansmanda tanıtılması beklenen başlıca ürün, iPad ile HomePod arası bir cihaz olarak tarif edilen tamamen yeni akıllı ev merkezi. Söylentilere göre cihaz 6 inçlik kare bir ekranla gelecek.

Birden fazla kişinin kullanımına göre tasarlanan cihazla akıllı ev ürünleri kontrol edilebilecek, FaceTime görüşmesi yapılabilecek, video izlenebilecek, haberler, hava durumu ve takvim etkinlikleri takip edilebilecek. Cihaz, Apple'ın yapay zekâ destekli asistanı Siri AI ile entegre çalışacak; temel etkileşim yöntemi ses olacak.

Apple, 13 Ekim de yeni ürünlerini tanıtacak: İşte beklenen cihazlar 2
Görsel temsilidir.

Cihazın iki versiyonu olacağı belirtiliyor: biri duvara monte edilecek, diğeri iMac G4'ün tasarımını andıran yarım kubbe biçimli bir hoparlör tabanıyla gelecek.

Cihazdaki kamera ve varlık sensörü odada biri bulunduğunu algılayacak. Cihaz, odadaki kişinin kim olduğunu belirleyerek widget ve uygulamalardan oluşan kişiselleştirilmiş bir arayüz gösterebilecek. Fiyatın 350 dolar civarında olabileceği öne sürülüyor.

Apple, 13 Ekim de yeni ürünlerini tanıtacak: İşte beklenen cihazlar 3

HOMEPOD MINI VE APPLE TV 4K'DA NELER BEKLENİYOR?

Yeni HomePod mini'nin yeni renk seçenekleriyle, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını iyileştiren N1 ağ çipiyle ve Siri AI'ı destekleyecek daha hızlı bir S serisi işlemciyle gelmesi bekleniyor.

Yeni Apple TV 4K'nın ise A19 ya da A19 Pro çipiyle, artırılmış RAM'le, HomePod mini'dekiyle aynı N1 çipiyle ve geliştirilmiş bir Siri Remote kumandayla sunulacağı belirtiliyor.

Apple, 13 Ekim de yeni ürünlerini tanıtacak: İşte beklenen cihazlar 4

OLED EKRANLI IPAD MINI DE TANITILABİLİR

Apple'ın OLED ekranlı bir iPad mini geliştirdiği ve bu modelin ev odaklı lansmanda tanıtılabileceği ifade ediliyor. Yeni iPad mini'nin daha hızlı bir çipe ve suya karşı daha fazla dayanıklılığa sahip olması, Apple'ın daha küçük tablet boyutundaki ilk OLED ekranını sunması bekleniyor.

Apple, 13 Ekim de yeni ürünlerini tanıtacak: İşte beklenen cihazlar 5

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Akıllı ev merkezi ile HomePod mini'de Siri AI desteği bekleniyor. Türkiye'deki kullanıcılar açısından burada önemli bir ayrıntı var: Apple Intelligence Türkçe dil desteği sunsa da Siri AI'ın desteklediği diller arasında henüz Türkçe bulunmuyor.

Yenilenmesi beklenen ürünlerin mevcut modelleri de Türkiye'de satışta bulunuyor. Apple Türkiye'nin çevrimiçi mağazasında 9 Ekim itibarıyla şu fiyatlar yer alıyor:

  • HomePod mini: Tüm renk seçeneklerinde 7.999 TL
  • Apple TV 4K: Wi-Fi özellikli 64 GB model 13.499 TL, Wi-Fi + Ethernet özellikli 128 GB model 16.499 TL
  • iPad mini: Başlangıç fiyatı 39.999 TL

Bu fiyatlar hâlihazırda satılan modellere ait.

Apple, 13 Ekim de yeni ürünlerini tanıtacak: İşte beklenen cihazlar 6

YENİ MAC'LER DAHA SONRA GELEBİLİR

Söylentiler, Apple'ın yıl sonuna kadar birkaç yeni Mac modeli çıkaracağına işaret ediyor. Ancak bu bilgisayarların 13 Ekim'deki ev ürünleri lansmanı yerine yılın daha sonraki bir döneminde tanıtılabileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple etkinlik
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