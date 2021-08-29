Evleneli bir yıl oldu! Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...

'Bilal' karakteri ile 'Güldür Güldür' programında öne çıkan Onur Buldu'nun eşi de merak ediliyor. Ünlü oyuncu, zaman zaman öğretmen eşiyle paylaşım yapıyor.

Bir yıl önce evlenen çift gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Çift evliliklerinin birinci yıl dönümünde romantik karelerini paylaştı. Ancak Onur Buldu daha birinci yılında evlilik yıl dönümünü unuttuğunu da itiraf etti.

Onur Buldu eşi Duygu Moz ile bir pozunu paylaşıp "Her ne kadar unutsam da, beni affedeceğini bildiğim için buradan yalakalık yapmak istedim sana karıcım. 1 yılımız kutlu olsun" dedi.

Onur Buldu'nun takipçileri ise bu paylaşıma "İlk seneden unutulur mu kral" yorumlarında bulundu.



