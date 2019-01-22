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Evlerin içlerine kadar girdi! Yüzlerce İzmirliyi ayaklandıran koku

Mehmet KILIÇARSLAN Mehmet KILIÇARSLAN
GÜNDEM  | 22.01.2019 01:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, etkili olan yoğun gaz kokusu her yere yayılırken, koku evlerin içerisine kadar girdi. Sokaklarda dolaşmanın mümkün olmadığı yoğun koku sonrası son dakika açıklaması geldi. İzmir Gaz, koku hakkında yaptığı açıklamada, "Teknik bir arızadan dolayı bir miktar kokulandırma maddesi havaya sızmıştır." ifadelerini kullandı.

Evlerin içlerine kadar girdi! Yüzlerce İzmirliyi ayaklandıran koku

Karşıyaka ilçesinde, gece saatlerinden itibaren yoğun gaz kokusu etkili olmaya başladı. Kokunun kaynağını merak eden vatandaşlar, İzmir Gaz telefonlarını kilitledi. Gaz kokusu hemen hemen yerden hissedildi ve hatta evlerin içerisine kadar girdi. Bazı vatandaşlar, yoğun koku nedeniyle sokaklardan kapalı alanlara girdi.

Herkes kokunun kaynağını merak ederken, bir açıklama yapılmaması ise vatandaşların tepkisini çekti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yoğun koku nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Öte yandan, koku nedeniyle rahatsızlananların oldukları da iddia edildi. Merak edilen açıklama ise İzmir Gaz’dan geldi.

İŞTE KOKUNUN NEDENİ

İzmir Gaz, koku hakkında ise şu ifadelere yer verdi:

“Doğal gaz şehir şebekesinden kaynaklı olarak, cadde ve sokaklarda herhangi bir kaçak veya sızıntı söz konusu değildir. Örnekköy RMSA-A kokulandırma ünitesinden meydana gelen teknik bir arızadan dolayı bir miktar kokulandırma maddesi havaya sızmıştır. Ekiplerimiz anında müdahale ederek gerekli tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımızın can ya da mal güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durum söz konusu değildir” denildi.

Bölgede yoğun koku hala hissedilebilirken, durum sosyal medyada da binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. (İHA)

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