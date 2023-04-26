MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evliliği şiddet yüzünden biten Simge Tertemiz'den şok iddialar! 'Dayaktan dolayı sütten kesildim'

Evliliği şiddet yüzünden biten Simge Tertemiz'den şok iddialar! 'Dayaktan dolayı sütten kesildim'

26.04.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken ve sunucu Simge Tertemiz özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü isim geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına konuk oldu ve yıllar önce yaptığı evliliğini, gördüğü şiddeti anlattı. Simge Tertemiz, eski eşiyle ilgili şok edici iddialarda bulundu.

Evliliği şiddet yüzünden biten Simge Tertemiz'den şok iddialar! 'Dayaktan dolayı sütten kesildim'

Eski manken ve sunucu Simge Tertemiz, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Ünlü isim yıllar önce yaptığı evliliğini, gördüğü şiddeti ve yeni ilişkisi hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Simge Tertemiz, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Evliliğinde hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti yaşadın mı?" sorusu üzerine yaşadıklarını tek tek anlattı.

"ŞİDDET GÖRDÜM, ALDATILDIM"

Tertemiz, "Yaşadım, hatırlamak bile istemiyorum. Şiddet gördüm, aldatıldım. Evlilikte yaşanmaması gereken her şeyi yaşadım. Sevgili olduğumuz dönemde hiç böyle şeyler olacağını düşünmemiştim. Aynı eve girince bu huyları ortaya çıktı. Sevgiliyken hiç şiddet uygulamadı ama her aldattığında barıştım. Kariyerimin en zirvesinde bu mevzuları yaşadım. Bu olaylarla imtihan edildim. Boşanmak istemedi, davamız 4 celsede bitti. O süreçte de bana çok şeyler yaptı. Sürecin hızlı bitmesi için elimde deliller olmasına rağmen tazminat davasından vazgeçtim" ifadelerini kullandı.

Simge Tertemiz iik eşi

"ŞİDDETTEN SONRA SÜTTEN KESİLDİM"

İlk eşinden şiddet gördüğünü ve yediği dayaktan dolayı doğumdan kısa bir süre sonra sütten kesildiğini de dile getiren Simge Tertemiz, "Ölüm korkum vardı. Kızım da babasıyla çok nadir görüşüyor. Eski eşim istediğin zaman görebilir ama görüşmüyor. Şiddet gördüğümde yeni doğum yapmıştım. 6. ayda sütten kesilmiştim. O psikolojiye süt mü dayanır? Bunları iyi ki yaşamışım bana çok güzel ders oldu. Artık olgunlaştım. Boşandıktan 10 yıl sonra bir erkeğe güvenip evlenmeyi düşünmeye başladım" dedi.

Simge Tertemiz ilk eşi 2

2011 yılında Murat Kadıoğlu ile evlenen Tertemiz, kızı Kayra doğduktan sonra ihanete uğradığını iddia ederek boşanma davası açmıştı.

"SEVGİLİM YAŞADIKLARIMIN MÜKAFATI"

Evliliğinden yıllar sonra yeni bir aşka yelken açtığını da ifade eden ünlü isim, "35 yaşında aşık oldum. Sevgilimin geçmişin mükafatı olduğunu düşünüyorum" diyerek yaşadığı mutluluğu da paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i artık bambaşka biri!En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i artık bambaşka biri!
Bomba transfer! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...Bomba transfer! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...
Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldiSahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi
Anahtar Kelimeler:
Simge Tertemiz simge tertemiz'in eski eşi Manken yaşında aktan

En Çok Okunan Haberler

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

Kış geri geldi! "Ben bile şaşırdım" diyerek uyardı: Marmara'da...

Kış geri geldi! "Ben bile şaşırdım" diyerek uyardı: Marmara'da...

İlginizi Çekebilir

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.