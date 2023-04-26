Evliliği şiddet yüzünden biten Simge Tertemiz'den şok iddialar! 'Dayaktan dolayı sütten kesildim'

Eski manken ve sunucu Simge Tertemiz, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Ünlü isim yıllar önce yaptığı evliliğini, gördüğü şiddeti ve yeni ilişkisi hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Simge Tertemiz, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Evliliğinde hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti yaşadın mı?" sorusu üzerine yaşadıklarını tek tek anlattı.

"ŞİDDET GÖRDÜM, ALDATILDIM"

Tertemiz, "Yaşadım, hatırlamak bile istemiyorum. Şiddet gördüm, aldatıldım. Evlilikte yaşanmaması gereken her şeyi yaşadım. Sevgili olduğumuz dönemde hiç böyle şeyler olacağını düşünmemiştim. Aynı eve girince bu huyları ortaya çıktı. Sevgiliyken hiç şiddet uygulamadı ama her aldattığında barıştım. Kariyerimin en zirvesinde bu mevzuları yaşadım. Bu olaylarla imtihan edildim. Boşanmak istemedi, davamız 4 celsede bitti. O süreçte de bana çok şeyler yaptı. Sürecin hızlı bitmesi için elimde deliller olmasına rağmen tazminat davasından vazgeçtim" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETTEN SONRA SÜTTEN KESİLDİM"

İlk eşinden şiddet gördüğünü ve yediği dayaktan dolayı doğumdan kısa bir süre sonra sütten kesildiğini de dile getiren Simge Tertemiz, "Ölüm korkum vardı. Kızım da babasıyla çok nadir görüşüyor. Eski eşim istediğin zaman görebilir ama görüşmüyor. Şiddet gördüğümde yeni doğum yapmıştım. 6. ayda sütten kesilmiştim. O psikolojiye süt mü dayanır? Bunları iyi ki yaşamışım bana çok güzel ders oldu. Artık olgunlaştım. Boşandıktan 10 yıl sonra bir erkeğe güvenip evlenmeyi düşünmeye başladım" dedi.

2011 yılında Murat Kadıoğlu ile evlenen Tertemiz, kızı Kayra doğduktan sonra ihanete uğradığını iddia ederek boşanma davası açmıştı.

"SEVGİLİM YAŞADIKLARIMIN MÜKAFATI"

Evliliğinden yıllar sonra yeni bir aşka yelken açtığını da ifade eden ünlü isim, "35 yaşında aşık oldum. Sevgilimin geçmişin mükafatı olduğunu düşünüyorum" diyerek yaşadığı mutluluğu da paylaştı.



