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Evliliğinde kriz yaşayan Bensu Soral'ın rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı

10.09.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Baş ile evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen oyuncu Bensu Soral'ın çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı. Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Evliliğinde kriz yaşayan Bensu Soral'ın rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son olarak yaz dizisi Cam Tavanlar'da rol alan oyuncu Bensu Soral ile 3 yıldır evli olduğu eşi Hakan Baş'ın aralarının çocuk sebebiyle bozulduğu iddia edilmişti.

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Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı. Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncunun, "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabı verdiği öğrenildi.

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İkili, basına yansıyan bu haberleri yalanlamadı.

Evliliğinde kriz yaşadığı konuşulan Bensu Soral, tek başına moral tatiline çıktı.

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Basına yansıyan boşanma iddiasına ilişkin Soral ve Baş cephesinden gelecek açıklama merakla beklenirken güzel oyuncunun çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı.

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Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile 18 Temmuz 2021'de saat 00:15 sularında çekilmiş samimi fotoğraflarına Snob Magazin ulaştı.

Kireçburnu'nda metruk bir binanın çatı katında çekilen bu fotoğraflar büyük yankı uyandırdı. Soral'ın başını Aka'nın omzuna yaslaması dikkat çekti.

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Soral ve Aka'nın bu kareleri kafaları karıştırdı.

İkilinin çevresinin kalabalık olması da gözlerden kaçmadı.

Soral ve Aka'nın gecenin ilerleyen saatlerinde otoparktan gelecek araçlarını beklediği de öne sürüldü.
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Snob Magazin'in ortaya çıkardığı bu fotoğraflar sonrası Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bensu Soral Kubilay Aka
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