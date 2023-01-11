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Evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi! Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın neden ayrıldı?

11.01.2023 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın çiftinden ayrılık haberi geldi. 5 yıldır beraberlikleri devam eden çiftten evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi gelmesi çiftin hayranlarını şaşırttı. Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın çiftinin ayrılık haberi sonrası çiftin neden ayrıldığına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın neden ayrıldı?

Evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi! Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın neden ayrıldı?

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın çifti uzun süredir beraberlerdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilişkilerinin zaman içinde yıprandığı konuşulan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın çifti ayrıldı. Ulusoy'un artık arkadaş ortamlarına tek başına katıldığı öğrenildi.

ÇAĞATAY ULUSOY İLE DUYGU SARIŞIN ÇİFTİNDEN ŞOK AYRILIK

Ünlü camiasından gelen ayrılık haberlerine bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy meslektaşı Duygu Sarışın ile 5 yıldır beraberlik yaşıyordu. Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın cephesinden flaş ayrılık haberi geldi.

çağatay ulusoy duygu sarışın ayrıldı

ÇAĞATAY ULUSOY İLE DUYGU SARIŞIN NEDEN AYRILDI?

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın çiftinden herkes evlilik haberi bekliyordu. Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın çiftinin 5 yıllık ilişkisi sona erdi.

İlişkilerinin zaman içinde yıprandığı konuşulan Çağatay Ulusoy'un artık arkadaş ortamlarına tek başına katıldığı öğrenildi.


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