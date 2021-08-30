Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden çarpıcı fragman! "Bu utançla yaşayabilecek misiniz?"

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı, Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Evlilik Hakkında Her Şey, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

BBC yapımı, ''The Split'' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan MF Yapım imzalı dizi Evlilik Hakkında Her Şey'de; Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor.

