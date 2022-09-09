MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! Eşiyle Venedik'ten paylaştı

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! Eşiyle Venedik'ten paylaştı

09.09.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda FOX TV ekranlarında yayınlanan ve sonrasında final yapan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin Azra'sı Gökçe Bahadır; piyanist, aranjör ve yapımcı Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde eşiyle Venedik'te tatil keyfi yapan ünlü ismin derin göğüs dekolteli pozu takipçilerini büyüledi.

Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! Eşiyle Venedik'ten paylaştı

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra karakterini canlandıran ve Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteri ile tanınan Gökçe Bahadır, oyunculuğu dışında özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile pek çok ödül alan isim, Yaprak Dökümü ve Ufak Tefek Cinayetler'deki rolüyle de çokça beğenilmişti.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN AZRA'SI GÖKÇE BAHADIR'IN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU NEFES KESTİ!

Geçtiğimiz aylarda dizisi final olan Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile Şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü isim sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Bahadır, dekolteli ve rengarenk elbisesiyle çekildiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncudan bu kez eşi Emir Ersoy ile bir Venedik paylaşımı geldi.

gokce22

Venedik'te keyifli vakit geçiren çiftin pozuna takipçilerden de binlerce yorum ve beğeni geldi.

gokce11

İşte Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

gokce11111

gokce33

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski gelin adayı leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi! "Su gibisin"Eski gelin adayı leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi! "Su gibisin"
Bomba iddia! Balayı için paraya kıydı ama... Eski sevgili detayıBomba iddia! Balayı için paraya kıydı ama... Eski sevgili detayı
Güzel modelin son görüntüsü şoke etti! Alkol ve uyuşturucu mu?Güzel modelin son görüntüsü şoke etti! Alkol ve uyuşturucu mu?
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır Evlilik Hakkında Her Şey dizisi evlilik karakteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

"HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Tekin'den yeni açıklama

"HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Tekin'den yeni açıklama

Galatasaray'da Yusuf Demir transferi ortalığı karıştırdı! Arda Güler gündeme geldi

Galatasaray'da Yusuf Demir transferi ortalığı karıştırdı! Arda Güler gündeme geldi

Dikkat çeken zam açıklaması: 6 bin lira...

Dikkat çeken zam açıklaması: 6 bin lira...

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

Gelininin üstsüz fotoğrafları yayınlandı! Gökhan Güney canlı yayında çileden çıktı

Gelininin üstsüz fotoğrafları yayınlandı! Gökhan Güney canlı yayında çileden çıktı

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.