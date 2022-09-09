Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti! Eşiyle Venedik'ten paylaştı

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra karakterini canlandıran ve Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakteri ile tanınan Gökçe Bahadır, oyunculuğu dışında özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile pek çok ödül alan isim, Yaprak Dökümü ve Ufak Tefek Cinayetler'deki rolüyle de çokça beğenilmişti.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN AZRA'SI GÖKÇE BAHADIR'IN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU NEFES KESTİ!

Geçtiğimiz aylarda dizisi final olan Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile Şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü isim sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Bahadır, dekolteli ve rengarenk elbisesiyle çekildiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü oyuncudan bu kez eşi Emir Ersoy ile bir Venedik paylaşımı geldi.

Venedik'te keyifli vakit geçiren çiftin pozuna takipçilerden de binlerce yorum ve beğeni geldi.

İşte Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...





