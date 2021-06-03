Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı tek taş yüzüğünü paylaştı! Fiyatı dudak uçuklattı

Uzun süredir Ibıza'da tatil yapan Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik bir evlenme teklifi aldı.

Subaşı, sevgilisiMohammed Alsaloussi’nin diz çökerek evlenme teklifi ettiği anların fotoğraflarını da Instagram'dan paylaştı.

Subaşı mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşarak "Dünyada en sevdiğim yerlerden birinde, hayatımda ne büyülü ve unutulmaz bir an… Duygularımı anlatacak kelime yok…" dedi.



Subaşı'nın teklif anında giydiği elbisenin fiyatı 5 420 TL, saati 261 000 TL ve bilekliği ise 25 4720 TL olduğu sosyal medyada ortaya çıktı.

TEŞ TAŞ YÜZÜĞÜNÜ PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı, son olarak ise tek taş yüzüğünü gösterdiği bir fotoğrafını paylaştı. Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı’ya, Mısırlı milyarder sevgilisinin hediye ettiği ve dünyaca ünlü bir markaya ait olan tek taş yüzüğün fiyatının ise 801.540 TL olduğu ortaya çıktı.





