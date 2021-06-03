MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı tek taş yüzüğünü paylaştı! Fiyatı dudak uçuklattı

Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı tek taş yüzüğünü paylaştı! Fiyatı dudak uçuklattı

03.06.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı. O anların video ve fotoğraflarını da paylaşan Şeyma Subaşı son olarak ise tek taş yüzüğüyle çekilen bir kareyi paylaştı. Subaşı'nın tek taş yüzüğünün fiyatı ise dudak uçuklattı.

Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı tek taş yüzüğünü paylaştı! Fiyatı dudak uçuklattı

Uzun süredir Ibıza'da tatil yapan Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik bir evlenme teklifi aldı.

subasi1

Subaşı, sevgilisiMohammed Alsaloussi’nin diz çökerek evlenme teklifi ettiği anların fotoğraflarını da Instagram'dan paylaştı.

subasi2

Subaşı mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşarak "Dünyada en sevdiğim yerlerden birinde, hayatımda ne büyülü ve unutulmaz bir an… Duygularımı anlatacak kelime yok…" dedi.

subasi3
Subaşı'nın teklif anında giydiği elbisenin fiyatı 5 420 TL, saati 261 000 TL ve bilekliği ise 25 4720 TL olduğu sosyal medyada ortaya çıktı.

TEŞ TAŞ YÜZÜĞÜNÜ PAYLAŞTI

Şeyma Subaşı, son olarak ise tek taş yüzüğünü gösterdiği bir fotoğrafını paylaştı. Evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı’ya, Mısırlı milyarder sevgilisinin hediye ettiği ve dünyaca ünlü bir markaya ait olan tek taş yüzüğün fiyatının ise 801.540 TL olduğu ortaya çıktı.

subasi4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyorGünde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyor
Yaza bomba gibi giriş yapıyoruzYaza bomba gibi giriş yapıyoruz
Genç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayıGenç sevgilisi hakkında şaşırtan İsmail YK detayı
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Destek veren ünlüler hakkında şoke eden gelişme

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Hatay'da askeri TIR çırçır fabrikasının duvarına çarptı: 2 şehit

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yaza bomba gibi giriş yapıyoruz

Yıllar sonra ifşa etti! Şoke eden iddia

Yıllar sonra ifşa etti! Şoke eden iddia

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Çukur final bölümü fragmanı yayınlandı!

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Müzisyenlerle ilgili yorumu tepki çekince paylaşımını sildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.