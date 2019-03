Evlilik yıldönümü mesajları: Kısa, uzun, komik ve romantik kutlama mesajları

Çiftler arasındaki ilişkilerde en önemli adımlardan biri evliliktir. Dünyanın hemen her yerinde evlilik büyük bir olaydır ve çiftler sadece evlilik günü değil evlendikten yıllar sonra da her yıl evlilik yıldönümlerini kutlarlar. Tabii bu kutlamalar bir düğün gibi şaşalı değildir ama çiftler evlilik yıldönümlerinde birbirlerine hediyeler alırlar, küçük sürprizler hazırlarlar ve gerek hediye kartlarında gerekse sosyal medya platformlarından birbirlerine güzel evlilik yıldönümü mesajları gönderirler. Biz de sizler için çeşitli başlıklarda tebrik ve kutlama mesajları toparladık.

Sana her baktığımda, bir elmanın yarısı gibi eksik yönlerimi tamamlayabildiğini görüyorum. Bu yüzden hayatımın aşkı olduğunu bilmeni istiyorum. Sadece yıl dönümümüzde değil, seni her zaman ve sonsuza dek seni seveceğim!

Seven aşkına nokta koyamaz, gönlüne ferman dinletemez. İşte sevgilim bir yıldır bende seni dermansız bir şekilde seviyor ve tüm dünyamı da seninle paylaşıyorum. Tüm ömrümüz boyunca bu paylaşımın sürmesi dileğiyle…

Bu dünyanın gördüğü en güzel aşk hikayesine başladığımızdan beri bir yıl geçti. O günden beri, aşkımızın mutluluğunu çıkarmadığımız tek bir gün bile olmadı. Bana bu duyguları hala ilk günkü sıcaklığıyla yaşatıyorsun. İlk yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni her yıl daha çok severek hayatıma devam edeceğimi bilmeni istiyorum.

Her gün yüzümde kocaman bir gülümseme ile uyanıyorum. Çünkü bir yıldan beri gözlerimi her açtığımda seni görüyorum. Bana sonsuza kadar ‘evet’ dediğin ve hayatımın bir parçası olduğun için sonsuz teşekkürler aşkım. İlk yılımız kutlu olsun!

Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka. Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka. Sen benim hayatımsın… Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım…

Her zaman gerçek aşkı bulmak için dua ettim ve seni ilk gördüğüm an, bu dileğimin gerçekleştiğini anladım. Yıllar, sana karşı olan duygularımı hiç değiştirmedi. Mutluluğum senin yanında katlanarak arttı ve her senede artmaya devam edecek. Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım!

Evlenmek için ne büyük mücadeleler verdik. Kimi zaman güldük, kimi zaman ağladık, bazen ayrıldık bazen de barıştık. Ama bak sevgilim, gördük ki biz birbirimizden ayrı yapamıyoruz. Karım, canımın yarısı bir yıl değil tüm bir ömür birlikte olmak dileğiyle…

Gönlümün sultanı canım karıcığım, seni tanıdığım gün en güzel günüm. Sonrakilerde hep sen vardın ve sonsuza kadar yanımda olacaksın. Seni çok ama çok seviyorum. Evliliğimizin bir yılı daha bitti, kutlu olsun aşkım…

Bugün tam bir yıl oldu sevgili eşim. Tüm ömrüm boyunca her akşam olduğu gibi sana sarılarak, gözlerindeki ışıltıyı izlemek istiyorum. Sağlık, neşe, huzur ve aşk ikimizin, evlilik yıldönümümüz kutlu olsun!