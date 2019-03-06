Evlilik yıldönümü mesajları: Kısa, uzun, komik ve romantik kutlama mesajları

Çiftler arasındaki ilişkilerde en önemli adımlardan biri evliliktir. Dünyanın hemen her yerinde evlilik büyük bir olaydır ve çiftler sadece evlilik günü değil evlendikten yıllar sonra da her yıl evlilik yıldönümlerini kutlarlar. Tabii bu kutlamalar bir düğün gibi şaşalı değildir ama çiftler evlilik yıldönümlerinde birbirlerine hediyeler alırlar, küçük sürprizler hazırlarlar ve gerek hediye kartlarında gerekse sosyal medya platformlarından birbirlerine güzel evlilik yıldönümü mesajları gönderirler. Biz de sizler için çeşitli başlıklarda tebrik ve kutlama mesajları toparladık. Konu Başlıkları: Uzun Evlilik Yıldönümü Mesajları

Komik Evlilik Yıldönümü Mesajları

Kısa Evlilik Yıldönümü Mesajları

Başkasının Evlilik Yıldönümünü Kutlama Mesajları EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MESAJLARI Eşlerine verecekleri hediyeye güzel bir mesaj iliştirmek isteyen veya Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlarda evliliklerine dair veya direkt olarak eşlerine yönelik kısa, uzun, romantik ve bazen de komik yıldönümü kutlama mesajları paylaşırlar. Biz de sizler için eşinizle paylaşabileceğiniz, içinden tercih yapabileceğiniz pek çok evlilik yıldönümü mesajı derledik. UZUN EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MESAJLARI Evlilik yıldönümü gibi önemli bir gün için mesajınızın, detaylı ve zengin olmasını istiyorsanız aşağıda sizin için bir araya getirdiğimiz uzun yıldönümü mesajlarından faydalanabilirsiniz.

Bu dünyanın gördüğü en güzel aşk hikayesine başladığımızdan beri bir yıl geçti. O günden beri, aşkımızın mutluluğunu çıkarmadığımız tek bir gün bile olmadı. Bana bu duyguları hala ilk günkü sıcaklığıyla yaşatıyorsun. İlk yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni her yıl daha çok severek hayatıma devam edeceğimi bilmeni istiyorum. Seven aşkına nokta koyamaz, gönlüne ferman dinletemez. İşte sevgilim bir yıldır bende seni dermansız bir şekilde seviyor ve tüm dünyamı da seninle paylaşıyorum. Tüm ömrümüz boyunca bu paylaşımın sürmesi dileğiyle… Sana her baktığımda, bir elmanın yarısı gibi eksik yönlerimi tamamlayabildiğini görüyorum. Bu yüzden hayatımın aşkı olduğunu bilmeni istiyorum. Sadece yıl dönümümüzde değil, seni her zaman ve sonsuza dek seni seveceğim! Seninle hep birlikte yaşlanmak, hayallerimizi paylaşmak ve hep ileriye bakmak için çıktığımız yolda, hep birlikte, hep omuz omuza ve yan yana olmak tek dileğim. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Gülüşünü seversin, sesini seversin, sohbetini seversin. Sevmek için illa ki yüzünü görmek şart değil; yüreğinde duruşunu seversin. Ben seni canımdan çok seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun canım karım…

Hayat bir filmse, sen hayatımın en güzel bölümüsün. Bir senedir bu bölümü seyret, seyret izlemeye doyamadım. Aşkım bu dizi hiç bitmesin ve uzun metrajlı hiç bitmeyen sürekli saran bir filme dönüşsün istiyorum. Bu özel günümüzü kutlu olsun diyorum. Nice yıllara… Her gün yüzümde kocaman bir gülümseme ile uyanıyorum. Çünkü bir yıldan beri gözlerimi her açtığımda seni görüyorum. Bana sonsuza kadar ‘evet’ dediğin ve hayatımın bir parçası olduğun için sonsuz teşekkürler aşkım. İlk yılımız kutlu olsun! Gülümsemelerle başlayan günlerimin tek mimarı sen biricik eşime buradan milyonlarca kucaklama ve öpücük gönderiyorum. Seni çok seviyor ve evlilik yıldönümümüzü kutluyorum. Senin gülüşün cennetten atılan bir ekmek kırıntısı gibi! Ben ise bir serçe gibi, karın tokluğuna seviyorum seni. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım… Sen benim; berrak gökyüzüm, parıl parıl parlayan güneşim, Nisan ayında açan çimenim, bahar çiçeğim ve en güzel ısıtan güneşimsin. Sensiz ne bu dünyanın tadı, ne de ben var olabilirdim aşkım. Seni çok seviyor ve evlilik yıldönümümüzü kutluyorum.

Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka. Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka. Sen benim hayatımsın… Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun aşkım… Her zaman gerçek aşkı bulmak için dua ettim ve seni ilk gördüğüm an, bu dileğimin gerçekleştiğini anladım. Yıllar, sana karşı olan duygularımı hiç değiştirmedi. Mutluluğum senin yanında katlanarak arttı ve her senede artmaya devam edecek. Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım! Evlenmek için ne büyük mücadeleler verdik. Kimi zaman güldük, kimi zaman ağladık, bazen ayrıldık bazen de barıştık. Ama bak sevgilim, gördük ki biz birbirimizden ayrı yapamıyoruz. Karım, canımın yarısı bir yıl değil tüm bir ömür birlikte olmak dileğiyle… Gönlümün sultanı canım karıcığım, seni tanıdığım gün en güzel günüm. Sonrakilerde hep sen vardın ve sonsuza kadar yanımda olacaksın. Seni çok ama çok seviyorum. Evliliğimizin bir yılı daha bitti, kutlu olsun aşkım… Bugün tam bir yıl oldu sevgili eşim. Tüm ömrüm boyunca her akşam olduğu gibi sana sarılarak, gözlerindeki ışıltıyı izlemek istiyorum. Sağlık, neşe, huzur ve aşk ikimizin, evlilik yıldönümümüz kutlu olsun!

Geride bıraktığımız onca yılda her daim yanımda var olarak hayatımı güzelleştirdiğin ve desteğini hiçbir zaman eksik etmediğin için sonsuz teşekkür borçluyum sana. Seni özlemek, üşümek gibidir soğuk bir akşamüstü, yağmurun altında yürümek gibi sırılsıklam, titreye titreye. Sıcak bir yer bulup sığınmak istersin ya hani, öyle ihtiyacım var işte, yüreğine sığınıp, nefesinde ısınmaya. Evliliğimiz tekrar tekrar kutlu olsun. Seneler akıp gidiyor. Evlendiğimiz gün dün gibi aklımda. Tam x yıl olmuş. Bunca geçen zaman senin yanında su gibi. Ömrümün sonuna kadar hep yanımda kal. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun canım aşkım. Ne zaman bir şiir okunsa aklımdasın, ne zaman bir telefon çalsa karşımdasın, sen tanrımın en güzel armağanı, sen hayatımın en gerçek yalanı, sen bütün huylarımı ezbere bilen, sen gözyaşlarımı en iyi silen, sen dünyanın en güzel kadını evlilik yıldönümümüz kutlu olsun… Beni kendine nasıl aşık edeceğini bilen tek kişi sen oldun. Detayların, zarafetin ve varoluş şeklin beni büyüledi. Benim için orada olduğun ve hayatımı daha mutlu yaptığın için teşekkür ederim. Sonsuza kadar seninle olmayı istiyorum. Nice mutlu yıl dönümlerine!

Bugün seninle mutlu yuvamızı kurduğumuz gün. Birleşen ellerimizle kalplerimizin birbirinden hiç ayrılmaması dileğiyle… Seni seviyorum aşkım. Alnımın yazısı, canımın canı güzel melek. İyi ki evlenmek için beni seçtin. Hayatımın sonuna kadar hep başucumda ol. Seni çok ama çok seviyorum güzel karım… Evliliğimizin bir yılını daha kutlarım. Yüzüme okunmuş bir dua gibisin sevgilim. Çok şükür bugün de aşığım sana. İyi ki varsın ve benim karımsın. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun bir tanem… Evimin reisi, kalbimin sahibi canım kocam. Bir yılı daha senin gözlerinin içine bakarak geçirmeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yıldönümümüz kutlu olsun… Bu evlilik yıldönümümüzde aşkımız bir yaş daha alıyor. Aşkımız paylaştıkça çoğalmaya, birbirimize olan bağlılığımız her gün daha da artmaya devam etsin. Nice yıldönümlerine kraliçem… Hep yanımda ol, hep canımdan bir parça ol. Seni bana veren ailene çok minnettarım. Nasip eden Allah’a kurbanım. Seni çok seviyorum. Hep yanı başımda ol canım karım. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun…

KOMİK EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MESAJLARI Her ne kadar romantik bir gün de olsa evlilik de gülmek de var eşine takılmak da. Espri kaldırabilen çiftler için de komik evlilik yıldönümü mesajları derledik. Sabahları kahvaltı yapmıyorum çünkü seni düşünüyorum. Öğlenleri yemek yemiyorum çünkü seni düşünüyorum. Gece olunca uyuyamıyorum çünkü açım. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun canım. Bunu iyi belle! Cehennem buz tutuncaya kadar seni seveceğim sevgilim. Nice yıldönümlerine... Karayollarında değil, senin kollarında öleyim kalbimin eşi. Daha nice yıldönümlerine... Deli gibi sevdim, manyak gibi evlendim. Nice mutlu yıldönümlerine sevgilim... Sen kadayıf kadar tatlı, lahmacun kadar sıcak, çiğ köfte kadar yakıcı, dolma gibi çekici, bulgur gibi asil ve içli köfte kadar dayanılmazsın. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Bir sana doyamadım bir de sabah uykusuna. Sabahları hep seninle uyanmak dileğiyle sevgilim. KISA EVLİLİK YILDÖNÜMÜ MESJLARI Özellikle hediyelere iliştirilen kartlara yazılacak mesajlar çok uzun ve detaylı metinlere elverişli değildir. Bunlar için kısa ama anlamlı mesajlara ihtiyaç vardır. Bunun için size en romantik kısa evlilik yıl dönümü mesajları listesi de hazırladık.

Sevmeyi seninle öğrendim. Seninle geçirdiğim her yıl mutluluğum katlanarak arttı. Sonsuza kadar seninle olmayı istiyorum. Nice mutlu yıllarda, birlikte yaşlanmak dileği ile. Bugün, yarın ve sonsuza dek, kendim kadar seni de seviyorum. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Ne kadar yıl geçse de aşkından yanıyorum sevgilim. Yıldönümümüzde ters çevir de beni altım tutmasın. Hayat denen bu yolu seninle paylaşıyor olmam ne büyük bir talih benim için, iyi günde ve kötü günde daha nice yıllara birlikte. Yuvamın prensesi/prensi, varlığın yaşamıma tarifsiz anlamlar yükledi… Birlikte nice yıllar geçirmek dileği ile canım. Ellerimiz birbirine daha da sıkı sarılarak hiç ayrılmasın. Küçük yüreğime dünyaları sığdırdın. Şeni çok seviyorum evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun seninle karı koca olarak nice yıllara… Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım, nice aşk dolu yıllarımız olsun. Seni Seviyorum. Yaşamımız boyunca güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardımızda kalsın. Seni çok seviyorum bir tanem. Başıma gelebilecek en güzel mutluluktu seninle hayatımı birleştirmek!

Nice mutlu yıllarda, birlikte yaşlanmak dileği ile… Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur. Ruhum evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Nice mutlu yıllɑrdɑ, birlikte yɑşlɑnmɑk dileği ile. Ellerimiz birbirine dɑhɑ dɑ sıkı sɑrılɑrɑk hiç ɑyrılmɑsın. Mutluluğumuzun bir ömür boyu sürmesi dileğimle güzel karıcığım. Aşk bir şiirdir; okunur, yüreklere dokunur, kalplere konan sevgi çiçeğidir aşk. Yıldönümümüz kutlu olsun canım. Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım. Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Aşk iki bedende yɑşɑyɑn tek ruhtɑn oluşur. Ruhum evlilik yıldönümümüz kutlu olsun. Aşkım, evlilik yıldönümünü kutlarım. Birlikte daha nice senelere inşallah. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA MESAJLARI Yazımızda sadece çiftler için değil çiftleri evlilik yıldönümleri nedeniyle kutlayacak veya tebrik edecekler için de mesajlar derledik. Ömür boyu mutluluğunuz devamını dilerim. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun canım arkadaşım Zaman çok kısa, yaşam boyu birlikte olmaya söz verdiğiniz bugünden itibaren birbirinizin kalbini kırmamaya ve hep sevgi dolu olmaya özen gösterin. Mutluluklar…

Güzeli ve çirkini olan bu yolda her şeyi birlikte, içtenlikle paylaşmak ve daha nice evlilik yıldönümleri kutlamak dileği ile. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun arkadaşım. Evliliğinizi tebrik eder bol çocuklu ve mutlu bir ömür dilerim. Allah sizi birbirinizden hiç ayırmasın. Canım arkadaşım evliliğinin sana hayırlar getirmesini diler eşine ve sana uzunca sağlıklı ve mutluluk dolu yıllar dilerim. Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur. Ruhunuzun hiç ayrılmaması dilekleriyle evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Allah’ın rahmeti ve bereketi her daim evliliğinizin üstünde olsun. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Bu mutlu günde en güzel ve hayırlı bir geleceğin sizinle olmasını diler evliliğinizi Allah’ın hayırlara vesile etmesini dilerim. Allah mutluluğunuzu her iki cihanda da daim kılsın. Evlilik yıldönümünüzü kutlar bir ömür mutluluklar dilerim. Herkesin hayatında birlikte yaşlanmayı hayal edeceği birisi olmalıydı, ve sen bu hayali zaten gerçekleştirdin. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun.