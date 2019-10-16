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Evlilikten daha fazla mutluluk veren şey açıklandı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.10.2019 16:22 | Son Güncelleme

Seyahat etmek hepimizin sevdiği bir aktivite ancak o tatilden ya da geziden döndükten sonra hepimiz derin bir mutsuzluğa kapılıyoruz. İşte seyahatin sizi iyi hissettirmesinin sebepleri!

Birçok insan, küçük ya da büyük çaplı farklı seyahat planlarına sahip. Bu planları düşünmek bile bizi mutlu ederken bir de bütün seyahat planlarınızın gerçekleştiğini düşünün. İşte tam o sırada sizden mutlusu olamaz. Yalnızca bir sırt çantasıyla seyahate çıkabileceğiniz gibi lüks bir otelde rezervasyon yaptırarak da tatilinizin keyfini çıkabilirsiniz. Sizi mutlu eden seyahatleriniz sağlığınızda da olumlu bir etkiye sahip ve çıktığınız seyahatler, önemli miktarda endorfin hormonu artışını sağlıyor. Yapılan bir araştırmada insanların muutluluklarının gerçek sırrının seyahat olduğu ortaya çıktı. Peki bunun sebepleri neler? İşte gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları…

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araştırma evlilik Tatil Seyahat evlilikten daha mutlu eden şey

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