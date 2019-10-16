Evlilikten daha fazla mutluluk veren şey açıklandı!

Birçok insan, küçük ya da büyük çaplı farklı seyahat planlarına sahip. Bu planları düşünmek bile bizi mutlu ederken bir de bütün seyahat planlarınızın gerçekleştiğini düşünün. İşte tam o sırada sizden mutlusu olamaz. Yalnızca bir sırt çantasıyla seyahate çıkabileceğiniz gibi lüks bir otelde rezervasyon yaptırarak da tatilinizin keyfini çıkabilirsiniz. Sizi mutlu eden seyahatleriniz sağlığınızda da olumlu bir etkiye sahip ve çıktığınız seyahatler, önemli miktarda endorfin hormonu artışını sağlıyor. Yapılan bir araştırmada insanların muutluluklarının gerçek sırrının seyahat olduğu ortaya çıktı. Peki bunun sebepleri neler? İşte gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları…



