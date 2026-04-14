YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Evliya Çelebi'nin bile bahsettiği yüzyıllık lezzet: 'Gavut'

İçerik devam ediyor

Geçmişten günümüze uzanan bir kültürel miras olarak bilinen 'gavut', besleyici özelliği ve tarihi geçmişiyle dikkat çekiyor.

İç Anadolu'nun köklü lezzetlerinden "gavut", geçmişten günümüze uzanan bir kültürel miras olarak Konya'nın Hadim ilçesinde yaşatılmaya devam ediyor.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği yüzyıllık lezzet: Gavut 1

"SEYAHATNAME ESERİNDE DE İSMİ GEÇEN ÇOK ESKİ BİR YİYECEĞİMİZ"

Gavut geleneğini sürdüren İbrahim Çakar, bu lezzetin atalarından kendilerine miras kaldığını belirterek, günümüzde bu geleneği devam ettiren kişi sayısının azaldığını söyledi.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği yüzyıllık lezzet: Gavut 2

Çakar, "Gavut geleneğini biz devam ettiriyoruz. Atalarımızdan, dedelerimizden kalma bir miras. Şimdilerde pek yapan yok. Gavut bize çok eskilerden kalma. Seyahatname eserinde de ismi geçen çok eski bir yiyeceğimiz" dedi.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği yüzyıllık lezzet: Gavut 3

"ZAYIFLAMAK İSTEYENLER GAVUTU DENESİNLER"

Gavutun zengin içeriğine de değinen Çakar, "Gavutun içinde 8 çeşit malzeme bulunur. Bunlar buğday, mısır, nohut, arpa, menengiç, ahlat, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği. Bunları sacın üzerinde kavuruyoruz, soğutuyoruz, sonra el değirmeninde undan biraz daha kalın şekilde öğütüyoruz. Hazırlanan karışım farklı şekillerde tüketilebilir. Bunu pekmezle karıştırıp yiyoruz. Dünyanın en doğal tatlısı. Şekerle, pekmezle veya tereyağıyla kavurup yiyenler var ama benim tavsiyem pekmezle karıştırıp yemek. En doğalı ve güzelidir. Gavutun besin değeri yüksektir. Özellikle lif ve protein açısından zengin bir gıdadır. Tokluk hissi sağlaması nedeniyle diyetlerde de tercih edilebilir. Zayıflamak isteyenler gavutu denesinler. Öğle yemeğinden sonra, akşam 3 kaşık gavut yiyen kişi tok bir şekilde günü tamamlayabilir. Kansızlık sorununa da iyi gelir, düzenli tüketimde kan değerlerinde iyileşme görülebilir" ifadelerini kullandı.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği yüzyıllık lezzet: Gavut 4

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği yüzyıllık lezzet: Gavut 5

"GAVUTU OLMAYAN YAYLAYA GÖÇ ETMEZMİŞ"

Geçmişte göç kültüründe de önemli bir yere sahip olan gavutun, yaylaya çıkan aileler için vazgeçilmez bir yiyecek olduğunu anlatan Çakar, "Eskiden atalarımız yaylaya göç ederken yanlarında mutlaka gavut bulunurmuş. Gavutu olmayan yaylaya göç etmezmiş. Hatta unutanlar yolun yarısından dönermiş. Gavut bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip" dedi.

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği yüzyıllık lezzet: Gavut 6

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği yüzyıllık lezzet: Gavut 7

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği yüzyıllık lezzet: Gavut 8

Evliya Çelebi nin bile bahsettiği yüzyıllık lezzet: Gavut 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli valisinin oğlu da dahil çok sayıda gözaltı

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Süper Lig'de deprem! İstifa eden Burak Yılmaz'dan Türk futbolunu sarsacak sözler

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

"Yeminimi bozuyorum" diyerek duyurdu: "O altınlar Elazığ'a gelecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.