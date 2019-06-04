Evrim Akın ile Aşkım Kapışmak aşk yaşamaya başladı

Şimdilerde Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'da oynayan oyuncu ve sunucu Evrim Akın, yeni bir aşka yelken açtı. Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ile aşk yaşamaya başladığını duyurdu.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Evrim Akın ile yazar Aşkım Kapışmak'ın aşkı gündeme bomba gibi düştü. Çift sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan etti. Aşkım Kapışmak Akın ile çektirdiği fotoğrafı, "Kadının zarafetini erkeğin nezaketi çıkarır...İyi ki" diyerek paylaştı. Evrim Akın da, "Güven, dürüstlük, saygı ve sevgi dolu adam(lar), insan(lar) seçin... İyi ki…" notunu düştü.

EVLİLİĞİ 6 AY SÜRMÜŞTÜ

Evrim Akın, 1997 yılında 17 yaşındayken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro öğrenciliği yaptığı sırada tanıştığı Ümit Çırak ile evlenmiş, evliliği sadece 6 ay sürmüştü.



