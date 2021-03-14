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Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi

14.03.2021 01:45 | Son Güncelleme:
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Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayat hikayesi

Survivor geçen sezon yarışmacısı Evrim Keklik sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'ya voleybol maçında meydan okuyan Keklik, şimdilerde magazin programı sunuyor. İşte, Evrim Keklik'in hayatı...

Yüzme antrenörü olan Evrim Keklik, Survivor yarışmasının geçtiğimiz sezon en çok konuşulan yarışmacılarından biri olmuştu. Bir süredir ekranlarda sunuculuk yapan Keklik, sosyal medyayı da oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. İşte, Evrim Keklik hakkında merak edilenler...

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Evrim Keklik 29 yaşında ve İstanbul doğumludur. Spora henüz 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik; Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımlarında yer almıştır.

Omzunda oluşan sakatlığın tedavisinin uzun sürmesi nedeni ile voleybola ara vermek zorunda kalan Keklik daha sonra Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.

Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında sualtı hokeyine başladı. Bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmış olan Evrim Keklik şimdilerde bir magazin programında yorumculuk yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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