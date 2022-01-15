MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evrim Keklik kimdir? Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

Evrim Keklik kimdir? Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

15.01.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 sezonunu 8. olarak bitiren Evrim Keklik, Survivor All Star 2022 sezonunda da ter dökecek. Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik, bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin voleybol takımlarında forma giymişti.

Evrim Keklik kimdir? Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022 yarışmacılarından Evrim Keklik, Survivor 2020 sezonuna ilginç çıkışlarıyla damga vurmuştu. Geçtiğimiz yıl çay ve kahve için yalvardığı videosuyla viral olan Keklik, bu yıl da Survivor'da mücadele verecek.

Evrim Keklik kimdir? Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

14 Mart 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesini bitiren Keklik, voleybol hayatına Fenerbahçe'de adım attı. Ardından Galatasaray'a transfer oldu. 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına geçti ancak sakatlık nedeniyle voleybol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı. Evrim Keklik, şimdilerde yüzme antrenörlüğü yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Oğuzhan Koç'un ihanetine uğramıştı! Son hali inanılmazOğuzhan Koç'un ihanetine uğramıştı! Son hali inanılmaz
Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Canlı yayında iş teklifi!

Canlı yayında iş teklifi!

Galatasaray'da Işıtan Gün'ün skandal bel altı paylaşımları ortaya çıktı! Camia ayaklandı, Burak Elmas'tan hemen açıklama geldi

Galatasaray'da Işıtan Gün'ün skandal bel altı paylaşımları ortaya çıktı! Camia ayaklandı, Burak Elmas'tan hemen açıklama geldi

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.