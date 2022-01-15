Evrim Keklik kimdir? Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022 yarışmacılarından Evrim Keklik, Survivor 2020 sezonuna ilginç çıkışlarıyla damga vurmuştu. Geçtiğimiz yıl çay ve kahve için yalvardığı videosuyla viral olan Keklik, bu yıl da Survivor'da mücadele verecek.

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

14 Mart 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesini bitiren Keklik, voleybol hayatına Fenerbahçe'de adım attı. Ardından Galatasaray'a transfer oldu. 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına geçti ancak sakatlık nedeniyle voleybol kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı. Evrim Keklik, şimdilerde yüzme antrenörlüğü yapıyor.

