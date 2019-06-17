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Evsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptı

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Bazen hiç beklemediğimiz kişiler bizlere yardım eli uzatabiliyor. İnsanların yardıma muhtaç kişileri fark etmesi aslında o kadar da zamanlarını almıyor.

Evsiz adam içi para dolu çanta buldu! Bakın sonra ne yaptı

‘Johal’ isimli bir Youtube kullanıcısı, bankın üstünde yatan bir adam gördü ve sosyal bir deney yapmak istedi. Adamın çantasının içine biraz para koydu. Sosyal deneyin sonucunu hiç tahmin bile etmiyordu. Johal, evsiz adamın çantasına para koyduktan bir süre sonra adam uykusundan uyandı. Hemen parayı fark etti ve parayı kimin koymuş olabileceğini kestirmek için etrafına bakınmaya başladı.

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Şokun etkisini atlatan adam, çantasına koyulan paranın yardım amaçlı olabileceğini düşündü.

Adam, içerisinde uzun kollu kıyafetinin yer aldığı sırt çantasını sırtına alarak yoluna devam etti. Johal da bu arada adamı kamerayla kaydederek takip etti.

Evsiz adam markete girdi.

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Birkaç dakika sonra elinde market poşetleriyle dışarıya çıktı. Poşetlerin içerisinde yastık ve yorgan gibi temel ihtiyaçlardan oluşan ürünler vardı.

Adam, az önce yatmakta olduğu banka geri döndü. Johal da hemen onun yanına oturdu.

Johal, telefonla konuşuyormuş numarası yaptı. Yaptığı hayali telefon konuşmasında kızının hasta olduğundan ve ilaç alacak parası olmadığından bahsetti.

Evsiz adam, Johal’ın hayali telefon konuşmasına kulak misafiri olmuştu. Johal’a bir sorununun olup olmadığını sordu.

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Daha sonra da Johal’a bir işi olduğunu ve çantasına göz kulak olup olamayacağını sordu.

Adam, 20 dakika sonra döndü. Giderken eline aldığı ve içerisinde yastık ve yorgan bulunan market poşetlerini geri getirmemişti. Markete, yastık ve yorganı iade ederek parasını geri almıştı.

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Johal’a para yardımında bulunmak istedi.

Adam, “Görünüşe göre senin sorunun benimkinden daha büyük. Bununla kızına ilaç al” dedi ve parayı Johal’a uzattı.

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Evsiz adam, 1-2 gündür doğru düzgün hiçbir şey yememişti, yatacak yeri yoktu. Buna rağmen, başka birisinin yardıma ihtiyacı olduğunu düşündü ve parasını hiç düşünmeden bağışladı.

Biraz sohbet ettikten sonra Johal olan bitenin bir sosyal deneyin parçası olduğunu itiraf etti ve adama 500 dolar verdi.

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Yürekleri ısıtan sosyal deneyi aşağıdan izleyin:


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