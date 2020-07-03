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Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge'ta kimler var?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 16:29 | Son Güncelleme

Bir süredir merakla beklenen Exatlon Challenge Türkiye Netflıx’te yayınlanmaya başladı. Beyaz ve siyah takımların yarışmacıları ceza ve ödül için karşı karşıya geliyor. Exatlon Challenge, internet üzerinden izleniyor. Şimdi herkes, “Exatlon Türkiye yarışmacıları kimler? sorusuna yanıt arıyor. İşte Exatlon Challenge yarışmacıları…

Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge'ta kimler var?

Exatlon Türkiye siyah takım ve beyaz takımın heyecan dolu mücadelesi ile Netflix’te başladı. 3 Temmuz’da Netflix’te ilk olarak yayınlanmaya başlayan Exatlon programında insanların severek takip ettiği ünlü fenomenler yer alıyor. Sosyal medyada beğeniyle takip edilen fenomenlerin yer aldığı Exatlon yarışmacıları ile heyecan uyandırıyor. YouTube, Twitch ve Instagram fenomenlerinin kıyasıya rekabetinin ekranlara geldiği Exatlon Challenge programında bir takım ödüle doyarken diğer takım ise cezalarla karşılaşacak. İşte Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları...

Exatlon beyaz takım yarışmacıları

Exatlon beyaz takım yarışmacıları arasında Twitch yayıncısı Elanur Pat, YouTube fenomeni Buse Plan, Twitch yayıncısı Miafitz - Gözde Demiral, Instagram fenomeni Dilara Aydın, YouTube fenomeni Barış Erdoğan, YouTube fenomeni Doğan Kabak, YouTube fenomeni Furkan Yaman ve YouTube Fenomeni Mendebur Lemur bulunuyor.

Exatlon siyah takım yarışmacıları

Exatlon siyah takım yarışmacıları arasında YouTube fenomeni Dilan Ay, Instagram fenomeni Yağmur Karabal, Instagram fenomeni Öykü Berkan, Instagram fenomeni Aleyna Şen, YouTube fenomeni Ağır Sağlam, YouTube fenomeni Buğra Kazancı, YouTube fenomeni Uras Benlioğlu ve YouTube fenomeni Hayrettin bulunuyor.

Exatlon nerede yayınlanıyor?

Exatlon programı Netflix’te yayınlanacak. İzleyicilerin programı seyredebilmesi için Netflix platformuna üye olması gerekecek. Exatlon Challenge sunucuları arasında ise ünlü fenomenler Orkun Işıtmak ve Oğuzhan Uğur yer alıyor.

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