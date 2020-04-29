Extraction’a bir devam filmi veya öncesini anlatacak bir film çekilmesi planlanıyor

Büyük bütçeli işlere imza atmayı seven Netflix’in son projesi Chris Hemsworth’lü Extraction oldu. Aksiyon severleri tatmin eden yapımın yönetmeni Sam Hargrave, filmde yer alan 12 dakikalık plan sekans aksiyon sahnesiyle büyük övgü topladı. Gelen son haberlere göre film ya bir seriye dönüşecek ya da prequel ile izleyici karşısına çıkacak.

SON KARAR NETFLIX'IN

Filmin oyuncusu olan Joe Russo ile yönetmeni Sam Hargrave, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla bu iddiayı ortaya attı. Filmloverss’ın haberine göre; David Harbour‘ın hayat verdiği Gaspar karakteriyle Tyler Rake (Hemsworth) arasındaki ilişkiyi şekillendirirken Extraction’ın bir seriye dönüşme ihtimalini göz önüne aldıklarını ifade etti. Hazırlık sürecinde Netflix gördüğü şeylerden memnun kaldığı için bunu bir seriye dönüştürme fikrinin gündeme geldiğini söyleyen yönetmen, neticede kararı Netflix’in vereceğini belirtti. Hargrave’in bu açıklamalarını destekleyen Joe Russo da Chris Hemsworth ve David Harbour arasında harika bir kimya olduğunu ve onların karakterlerine odaklanacak bir prequel filminin müthiş bir fikir olduğunu ifade etti.



