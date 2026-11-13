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GTA 6 çıkmadan sevgililerine sözleşme hazırladılar! İçindeki sıra dışı maddeler gündem oldu

Grand Theft Auto VI (GTA 6) henüz piyasaya çıkmadan geçmişte GTA 5 çevresinde yaşanan ilişki tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Bazı erkeklerin oyunun çıkışı öncesinde sevgililerine ve eşlerine imzalattığı sözleşmeler aylardır yayılırken, sözleşmelerde yer alan yasaklar ve dikkat çekici şartlar ise farklı tepkilere yol açtı.

GTA 6 çıkmadan sevgililerine sözleşme hazırladılar! İçindeki sıra dışı maddeler gündem oldu
Enes Çırtlık

GTA 6'nın çıkışı yaklaşırken yayılan sıra dışı sözleşmeler dikkat çekiyor. Bazı erkeklerin partnerlerine sunduğu bu sözleşmeler, oyun sırasında hangi davranışlara izin verilmeyeceğinden birlikte geçirilen zamanın nasıl düzenleneceğine kadar çeşitli kurallar içeriyor.

GTA 5 de geçmişte bazı çiftler arasında tartışmalara neden olmuştu. GTA 6'nın çıkışı yaklaşırken benzer endişeler yeniden gündeme gelmeye başladı.

GTA 6 çıkmadan sevgililerine sözleşme hazırladılar! İçindeki sıra dışı maddeler gündem oldu 1

GTA 6'DAKİ İLİŞKİ SİSTEMİ DE TARTIŞILIYOR

Serinin yeni oyununun şimdiye kadarki en büyük yapım olması bekleniyor. Üstelik bu yalnızca haritanın büyüklüğüyle sınırlı değil.

GTA 6'da oyuncuların ilk kez her şey üzerinde büyük bir kontrole sahip olacağı belirtiliyor. Oyunun karakterleri Jason ve Lucia'nın randevulara çıkabilmesi, çift olarak birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirebilmesi ve sanal ortamda birbirlerine saatlerce ilgi gösterebilmesi de dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

GTA 6 çıkmadan sevgililerine sözleşme hazırladılar! İçindeki sıra dışı maddeler gündem oldu 2

Bazı kişiler bu sistemi neredeyse aldatma olarak değerlendirirken geliştiriciler, romantik ilişki unsurunun tamamen isteğe bağlı olduğunu ifade ediyor.

GTA 6 SÖZLEŞMESİNDE HANGİ MADDELER VAR?

Oyun çıktıktan sonra zaman ve enerji kaybetmemek amacıyla hazırlanan GTA 6 sözleşmeleri aylardır yayılıyor.

Sözleşmelerin hepsinde taraflar, kız arkadaş veya eş ile erkek arkadaş veya koca olarak tanımlanıyor. Sözleşmeler sürümden sürüme farklılık gösterse de en yaygın olanı şu maddeleri içeriyor.

GTA 6 çıkmadan sevgililerine sözleşme hazırladılar! İçindeki sıra dışı maddeler gündem oldu 3

Sözleşmenin ilk maddesinde, 19 Kasım 2026 ile 29 Kasım 2026 tarihleri arasında oyuncunun GTA 6'yı istediği kadar oynayabileceği belirtiliyor.

İkinci maddede ise görev, ara sahne, soygun veya çevrim içi oyun oturumu devam ederken televizyonun ya da monitörün önünden geçmek kesinlikle yasaklanıyor. Bu kuralın ihlalinin sonuçları olacağı ifade ediliyor.

Üçüncü madde, oyuncunun bir görevi başaramaması, polis tarafından yakalanması veya oyun içindeki karakterinin ölmesi durumunda partnerinin söyleyemeyeceği cümleleri sıralıyor:

  • "Bu sadece bir oyun."
  • "Bunu daha sonra yapabilirsin."
  • "Yeterince uzun süre oynamadın mı?"

GTA 6 çıkmadan sevgililerine sözleşme hazırladılar! İçindeki sıra dışı maddeler gündem oldu 4

Sözleşmenin bir başka maddesinde ise sarılma, öpüşme, sohbet etme, gündelik işleri halletme ve "Şuna çabucak yardım edebilir misin?" gibi taleplerin, oyuncu mevcut görevini tamamlayana veya güvenli bir eve ulaşana kadar beklemesi gerektiği belirtiliyor.

OYUNU ALAN VEYA EN AZ 40 DOLAR KATKI YAPAN BİR KURALI KALDIRABİLİYOR

Sözleşmenin son maddesi ise dikkat çekici bir istisna içeriyor.

Buna göre partner, GTA 6'yı satın almışsa veya oyunun alınmasına en az 40 dolar katkıda bulunmuşsa sözleşmedeki kurallardan yalnızca birini kaldırma hakkına sahip oluyor.

GTA 6 çıkmadan sevgililerine sözleşme hazırladılar! İçindeki sıra dışı maddeler gündem oldu 5

KADINLAR ÇOĞUNLUKLA SÖZLEŞMELERE KARŞI

Sözleşmelere yönelik tepkiler farklı. Bazı kişiler, insanların oyunu on yıldır beklediğini savunuyor. Ancak kadınlar çoğunlukla sözleşmelerdeki şartlara tepki gösteriyor.

Kaynak: The Tab

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GTA 6 oyunu gta gta 6 sözleşme Grand Theft Auto VI
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