Marmara’da fırtına kabusu: Ağaçlar devrildi, çatılar yerinden söküldü! Yürümekte güçlük çektiler! İstanbul'a sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı fırtına uyarısının ardından İstanbul ve Bursa'da kuvvetli lodos etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da etkiledi.

Bursa kent merkezinde etkili olan lodosun hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı. https://t.co/PzPNO0yhEO — Mynet (@mynet) November 13, 2026

BURSA'DA LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bursa kent merkezinde etkili olan lodosun hızı saatte yaklaşık 70 kilometreye ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.

Bursa'da etkisini artıran lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatte yaklaşık 70 kilometre hıza ulaşan rüzgar, sokaklarda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar ilerlemekte zorlanırken, rüzgarın şiddeti kameralara yansıdı.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, dışarıda bulunanların ise çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olması çağrısında bulundu.

LODOS AĞAÇLARI DEVİRDİ ULAŞIM AKSADI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç ulaşımı etkiledi.

Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde öğle saatlerinde sert esen rüzgâra dayanamayan 2 ağaç, 20 dakika arayla devrildi.

6 metre uzunluğundaki ağaçlardan biri, park halindeki bir otomobilin 1 metre yakınına düştü. Her iki olayda da şans eseri yaralanan olmazken herhangi bir maddi hasar da oluşmadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kepçe yardımıyla yoldan kaldırdı. Kapanan yol kısa sürede trafiğe açıldı.

KAMYONETİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ: SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İstanbul Bahçelievler’de şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, biri sürücüsünün içinde bulunduğu kamyonet olmak üzere park halindeki 3 araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Bahçelievler’de meydana geldi. İşe gitmek üzere kamyonetine binen Yüksel Özden’in aracını çalıştırdığı sırada, şiddetli lodosun etkisiyle kökünden sökülen ağaç araçların üzerine devrildi. Ağacın altında kalan kamyonetteki Özden, olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Özden, "Sabah saat 07.30 sıralarında işe gidecektim. Aracımı çalıştırdığım anda birden şiddetli bir çatırtı sesi duydum. Ağacın sağa sola sallandığını fark ettim ve bir anda aracın üzerine devrildi. Ne olduğunu anlayamadım, adeta ölümden döndüm" dedi.

Özden’in ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Ağaç, ekiplerin çalışmasının ardından araçların üzerinden kaldırıldı.

Yaralananın olmadığı olayda, Özden’in kamyoneti ile park halindeki diğer 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

DUBALAR MOTOSİKLETİN ALTINA GİRDİ, SÜRÜCÜ YERE DÜŞTÜ

Bursa'da şiddetli lodos, usulsüz şekilde konulan dubaları devirdi. Motosikletin altına giren dubalar sürücünün düşmesine neden olurken, kaza anı kameraya yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmenin başka araçların park etmesini engellemek amacıyla cadde üzerine usulsüz şekilde koyduğu dubalar, şiddetli lodosun etkisiyle devrildi.

Önce yola devrilen, ardından seyir halindeki motosikletin altına giren dubalar kazaya neden oldu. Dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yere düşerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Tehlikeli anlar, başka bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

5 KATLI APARTMANIN ÇATISI UÇTU

İstanbul Sultangazi'de kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir apartmanın çatısı uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, binanın önünde 2 otomobilin üzerine düşerek hasar oluşturdu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Sultangazi'de 5 katlı bir apartmanın çatısından kopan parçalar, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. https://t.co/1tMzH1mtSu — Mynet (@mynet) November 13, 2026

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, 13 ve 14 Kasım tarihleri için kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat çekerek sarı kodlu uyarıda bulundu.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda İstanbul genelinde, 13 Kasım 2026 saat 02.00 ile 14 Kasım 2026 saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği bildirilerek SARI kodlu meteorolojik uyarı yapılmıştır.

İstanbul, uyarılara paralel olarak gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisi altında bulunmaktadır.

Fırtınanın etkili olmaya başladığı saat 02.00’dan bu yana;

TAMP kapsamında görevli 23 Afet Grubu, 39 Kaymakamlığımız ve İlgili kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme ve iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılması istenmiştir.

İlimiz genelinde 13 Kasım 2026 günü saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaşmış; ilgili kurumlarımız tarafından ihbarların tamamına müdahale edilmiştir.

BU ALANLAR GİRİŞE KAPATILDI

Fırtına nedeniyle oluşabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla aşağıdaki alanlar geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılmıştır:

Emirgan Korusu Yıldız Korusu Gülhane Korusu Küçük Çamlıca Korusu Büyük Çamlıca Korusu Fethi Paşa Korusu Hidiv Kasrı Korusu Beykoz Korusu Büyükdere Atatürk Fidanlığı Atatürk Kent Ormanı Florya Atatürk Kent Ormanı Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım 2026 (bugün) saat 08.00 itibarıyla TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durdurulmuştur.

Şehir Hatları tarafından aşağıdaki hatlardaki seferler iptal edilmiştir: Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Büyükada-Sedef Adası Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Beşiktaş-Adalar Kadıköy-Karaköy-Eminönü Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer"



Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır