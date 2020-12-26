EXXEN fiyatı ne kadar olacak? EXXEN ücreti belli oldu mu? EXXEN ne zaman açılıyor?

“Türkiye’nin Dijital Platformu” sloganı ile yayın hayatına başlamaya hazırlanan EXXEN dijital platformu ile ilgili önemli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak platformun sosyal medya hesaplarından programların detaylarıyla ilgili haberler paylaşılıyor. Çok sayıda insan ise platformun aylık ücretini merak ediyor. Bununla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Peki, EXXEN ne zaman gelecek? İşte aylık fiyatı ile ilgili detaylar...
Yeni dijital platformun aylık abonelik ücretleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kısa bir süre sonra izleyicilerin karşısında olacak platformun ücretleriyle ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Peki, EXXEN aylık ne kadar? İşte ortaya atılan iddialar...
EXXEN abonelik fiyatı ile ilgili çeşitli iddialar da ortaya atılıyor. Son olarak Stolk isimli YouTube kanalında EXXEN abonelik ücretleri ile ilgili bir video paylaşıldı. Videoda, aylık ücretin şu an için saklandığı ancak kendilerinin bir kaynaklarından edindikleri bilgilere göre EXXEN aylık fiyat ile ilgili duyum aldıkları belirtildi.
Videoda, platformun yönetiminin, platformun ilk 7 gün mü yoksa ilk 14 gün mü ücretsiz olacağına dair fikir ayrılığı yaşadığı ve ilk 1 haftanın kesinlikle ücretsiz olacağı iddia edildi. Stolk kanalının iddiasına göre platformun aylık ücreti yıllık 7,99 TL ya da yıllık üyelik ile aylık 5,99 TL şeklinde olacak. Şimdi, konuyla ilgili yetkililerin yapacağı açıklamalar ve resmi fiyat politikasıyla ilgili bilgiler bekleniyor.
“Türkiye’nin Dijital Platformu” sloganı ile yayın hayatına başlamaya hazırlanan platform 1 Ocak 2021 tarihinde yayında olacak. Platformun onaylanmış sosyal medya hesaplarından platformda yayınlanacak programlarla ilgili de haberler paylaşılmaya başlandı.
Acun Ilıcalı, Alp Kırşan ve Esra Eron’un yer alacağı Sürprimiz Var, Hande Kazanova ve Dinçer Güner’in yer alacağı Astrolojik Şifreler, Çağan Atakan Arslan ve Şef Türev Uludağ’ın yer alacağı Nasıl Zayıflarım, 11 dövüşçünün 1 evde yaşayacağı Fight Club programı, YouTuber Ali Biçim ve YouTuber Mesut Can Tomay’ın yer alacağı O Adam Oldun Mu?, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan ve Aytaç Uşun’un yer alacağı Vahşi Şeyler, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Albert Riera, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı gibi isimlerin yer aldığı AyakTenis, Aslı Bekiroğlu, Keremcem ve Ece Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Yetiş Zeynep, Mikrop Avcıları, Öğrenci Evi, Akıl Oyunları ve Garaj platformda yer alacak yapımlar arasında.
Bunların yanı sıra daha önce Konuşanlar YouTube kanalında yayınlanan ve Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu Konuşanlar programı da 1 Ocak itibarıyla platformda olacak. Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Ahmet Rıfat Şungar, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi isimlerin rol aldığı Şeref Bey dizisi de platformda olacak. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç ise Gibi adlı dizi ile platformda izleyicilerin karşısına çıkacak.
Ayrıca ekranlarda izlenme rekorları kıran ve Tolga Çevik’in sunduğu TolgShow, bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan ve yepyeni kadrosuyla ekranlara gelecek olan Sihirli Annem dizisi, müzik dolu bir program olan Zeynep Bastık ve Konukları, ünlü YouTube fenomeni Orkun Işıtmak’ın yer alacağı Kirli Çamaşırlar programı, Enis Arıkan, MasterChef yarışmasının çocuk versiyonu olan MaterChef Junior ve YouTube’un sevilen programlarından Uzman Psikolog Gökhan Çınar'la Katarsis ve KatarsisX-TRA yeni dijital platformda olacak.
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