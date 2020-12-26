EXXEN fiyatı ne kadar olacak? EXXEN ücreti belli oldu mu? EXXEN ne zaman açılıyor?

“Türkiye’nin Dijital Platformu” sloganı ile yayın hayatına başlamaya hazırlanan EXXEN dijital platformu ile ilgili önemli haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak platformun sosyal medya hesaplarından programların detaylarıyla ilgili haberler paylaşılıyor. Çok sayıda insan ise platformun aylık ücretini merak ediyor. Bununla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Peki, EXXEN ne zaman gelecek? İşte aylık fiyatı ile ilgili detaylar...

EXXEN ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

Yeni dijital platformun aylık abonelik ücretleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kısa bir süre sonra izleyicilerin karşısında olacak platformun ücretleriyle ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Peki, EXXEN aylık ne kadar? İşte ortaya atılan iddialar...

EXXEN FİYATI NE KADAR OLACAK?

EXXEN abonelik fiyatı ile ilgili çeşitli iddialar da ortaya atılıyor. Son olarak Stolk isimli YouTube kanalında EXXEN abonelik ücretleri ile ilgili bir video paylaşıldı. Videoda, aylık ücretin şu an için saklandığı ancak kendilerinin bir kaynaklarından edindikleri bilgilere göre EXXEN aylık fiyat ile ilgili duyum aldıkları belirtildi.