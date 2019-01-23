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Eyfel Kulesi ziyaretçilere kapatıldı! İşte nedeni

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.01.2019 09:42 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolleri arasında yer alan Eyfel Kulesi sabah saatlerinden itibaren kar yağışı nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Eyfel Kulesi ziyaretçilere kapatıldı! İşte nedeni

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolleri arasında yer alan Eyfel Kulesi sabah saatlerinden itibaren kar yağışı nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.

Eyfel Kulesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başkentte sabah saatlerinden bu yana devam eden kar nedeniyle kule ziyaretçi girişlerine kapatıldı.

Açıklamada, sadece kulenin birinci katındaki restoranın açık olduğu aktarıldı.

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar nedeniyle içinde Paris'in de içinde bulunduğu 24 bölgede, 4 kademeli alarm seviyesinin 3'üncü düzeyi olan turuncu alarm verildiği bildirildi.

Paris ve çevresinde tren, metro ve otobüs ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, etkili kar yağışının Paris'in de içinde yer aldığı Ile de France bölgesinde 150 otobüs hattının durdurulmasına yol açtığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eyfel Kulesi kar ziyaretçi

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