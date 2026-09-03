Eylül ayında mutlaka tüketilmesi gereken balıklar açıklandı

Balık avlama sezonunun başlamasıyla birlikte eylül ayında sofralarda yer alabilecek balık türleri de çeşitleniyor.

EN ÇOK TÜKETİLEN BALIKLAR

Uzmanlar, sağlıklı beslenme açısından balıkların mevsiminde ve taze tüketilmesini öneriyor. Eylül ayında özellikle palamut, lüfer, kılıç, sardalya, istavrit, izmarit, barbunya, çipura, kırlangıç, kolyoz, akya ve tekir tüketilebiliyor.

Hamsinin ise normalde ekim ayında avlanmaya başladığı, ancak Marmara Denizi'nde sezonun daha erken başladığı belirtiliyor.

SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİ AÇIKLANDI

Balık tüketiminde kızartma yerine buğulama veya ızgara gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

EYLÜL AYINDA MUTLAKA TÜKETİLMESİ GEREKEN 2 BALIK TÜRÜ

Özellikle omega-3 açısından zengin sardalya ve istavritin eylül ayında bolca tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Türkiye'de büyük balıkçı teknelerini kapsayan av yasağı 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında uygulanırken, yasağın sona ermesiyle denizlerde balıkçılık faaliyetleri yeniden yoğunlaşıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır