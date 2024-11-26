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Eylül Liza Kandemir'i hiç böyle görmediniz! Elbisenin üst kısmı olay oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.11.2024 07:32
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Kardeşlerim dizisinin yıldızı Eylül Liza Kandemir Elle gecesinin en cesur isimlerinden biriydi. Genç oyuncu göğüslerini zar zor kapatan siyah elbisesiyle gecede adından söz ettirdi.

Eylül Liza Kandemir'i hiç böyle görmediniz! Elbisenin üst kısmı olay oldu

Kardeşlerim dizisinin yıldızı Eylül Lize Kandemir Elle gecesindeki tarzıyla gündemde.

Bir süre önce Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir ile anılan genç oyuncu geceye çok iddialı bir elbiseyle katıldı.

Siyah elbisesiyle gecede boy gösteren genç oyuncunun elbisesinin üst kısmı oldukça cesurdu. Sosyal medyada elbiseye dair pek çok yorum yapıldı.

Kimi "Cesur olmak isterken olmamış", "Elbiseye kumaş yetmemiş" derken kimi ise Eylül Lize'nin tarzını çok beğendi.

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EYLÜL LİZE KANDEMİR KİMDİR?

2001 yılının Aralık ayında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu Erbulak Evi Kamera Önü Atölyesi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk dizi oyunculuk deneyimini Show Tv ekranlarında yayınlanan Zemhere isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Dizide Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse gibi isimlerle birlikte rol almıştır.

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2021 yılında ise Fox Tv ekranlarında yayınlanan Elbet Bir Gün isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Şebnem Bozoklu, Değer Soysal Alp, Serap Önder, Ecrin Moğultay ve Senan Şenay gibi isimlerde rol almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
kardeşlerim Mert Ramazan Demir
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