YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. EYT düzenlemesi Trakya'da sevinçle karşılandı

EYT düzenlemesi Trakya'da sevinçle karşılandı

29.12.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yaş şartının olmayacağını açıklamasının ardından Trakya'daki SGK il müdürlüklerinde yoğunluk oluştu.

EYT düzenlemesi Trakya'da sevinçle karşılandı

Kırklareli SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, buradaki görevlilerden EYT kapsamı, pirim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda bilgi aldı.

Görevlilerden bilgi alan kent sakinlerinden Cafer Atakan, EYT düzenlemesinin kendisini ve ailesini çok sevindirdiğini söyledi.

Uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediklerini belirten Atakan, "Her şey için teşekkür ederiz. Eşimle geldik çok mutluyuz. Akşam çok rahat uyuduk." dedi.

Cevdet Kahraman, uzun zamandır hayalini kurduğu emeklilik için başvuru hazırlığı yaptığını ifade etti.

TEKİRDAĞ VE EDİRNE

Tekirdağ SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. EYT düzenlemesinde merak ettikleri konular hakkında görevlilerden bilgi alan vatandaşlar, eksiklerini tamamlamak için hazırlık yaptı.

Emek Akbaş, AA muhabirine, düzenlemeyi çok uzun süredir beklediğini belirterek, "Bu sevinci yaşattığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu düzenlemeyi hep bekliyorduk. Çok sevinçliyiz. Düzenlemeden faydalanabilecek miyiz diye bilgi aldık. 5-6 senedir bu düzenlemeyi bekliyordum. Ailece hep sabırla bekledik." dedi.

Edirne SGK İl Müdürlüğü önünde de yoğunluk oluştu.

Kuruma gelerek düzenleme hakkında bilgi alan Hacı Cürebal, uzun süredir EYT düzenlemesini beklediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından mutlu olduk. Bugün eksik pirim günlerimizi tamamlamak için buraya geldik." dedi.

Ümit Ülger ise 1990 yılından bu yana çalışma hayatında olduğunu söyledi.

Uzun süredir EYT düzenlemesini beklediğini aktaran Ülger, "Eksik pirim gün sayılarımı öğrenip tamamlamak için geldim. 2023'te inşallah hayatıma emekli olarak devam ederim." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli'nde tarlaya devrilen süt tankerinin sürücüsü yaralandıKırklareli'nde tarlaya devrilen süt tankerinin sürücüsü yaralandı
Karadeniz’de 4,5 kiloluk levrek avlandıKaradeniz’de 4,5 kiloluk levrek avlandı
Okul önünde zabıtanın seyyar satıcı tarafından vurulma anı kameraOkul önünde zabıtanın seyyar satıcı tarafından vurulma anı kamera
Anahtar Kelimeler:
Trakya EYT düzenleme

Kırklareli Namaz Vakitleri 29 Aralık Perşembe

İmsak
06:57
Sabah
08:31
Öğle
13:18
İkindi
15:34
Akşam
17:55
Yatsı
19:23
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.