Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi neredeyse oyuncu kalmadı! Şimdi de sakatlık şoku...

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor'a bir kötü haber daha geldi. İstanbul ekibinde mücadele öncesi bir çok isim cezalı durumdayken, bu isimlere bir de sakatlık eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vezo'nun sakatlık yaşadığı ve oyuncuların tedavilerine başlandığı ifade edildi.

İşte Eyüpspor'dan yapılan açıklama;

"23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo'nun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

TAM 9 EKSİK VAR

Eyüpspor'un Galatasaray karşısında 9 eksikle çıkması bekleniyor. Çaykur Rizespor ile oynanan maçta Ahmed Kutucu, Robin Yalçın ve Melih Kabasakal sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İstanbul temsilcisinde Midtsjö, Recep Niyaz, Anastasios Chatzigiovanis, Umut Meraş ve Ruben Vezo sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Jonjo Shelvey'nin ise kulüpten ayrılması bekleniyor.