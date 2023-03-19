Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez isyan etti! ''Takıma hoca olarak gelmek için başkanımızın ofisine giden bir abimiz var''

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu. İstanbul ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, maç sonunda olay yaratacak ifadeler kullandı.

"BAŞKANIMIZIN OFİSİNE GİDEN BİR ABİMİZ VAR"

Eyüpspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez: “Böyle bir oyuncu grubunu yönetmek herkesin harcı değil. Bu takımı yönetebilecek 2-3 adamdan birisiyim ve iyi yönetiyorum. Geçen hafta bu takıma hoca olarak gelmek için başkanımızın ofisine giden bir abimiz var.” dedi.

"BAŞKANIMIZIN OFİSİNDE GEZME HOCAM"

“Bu hafta kazandık, o abi bekleyecek. Bir takımın başında teknik adam varken, başkanımızın ofisinde gezme hocam. Biz bıraktığımız zaman, sen zaten herkesi arıyorsun, sıra sana gelir hocam merak etme.”

