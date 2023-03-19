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Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez isyan etti! ''Takıma hoca olarak gelmek için başkanımızın ofisine giden bir abimiz var''

19.03.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor, Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 57'nci dakikasında sahneye çıkan Pa Dibba attığı golle konuk takıma 3 puanı getirdi. Bu sonuçla Eyüpspor 53 puana yükseldi, Manisa FK ise 39 puanda kaldı.

Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez isyan etti! ''Takıma hoca olarak gelmek için başkanımızın ofisine giden bir abimiz var''

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu. İstanbul ekibinin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, maç sonunda olay yaratacak ifadeler kullandı.

"BAŞKANIMIZIN OFİSİNE GİDEN BİR ABİMİZ VAR"

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Eyüpspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez: “Böyle bir oyuncu grubunu yönetmek herkesin harcı değil. Bu takımı yönetebilecek 2-3 adamdan birisiyim ve iyi yönetiyorum. Geçen hafta bu takıma hoca olarak gelmek için başkanımızın ofisine giden bir abimiz var.” dedi.

"BAŞKANIMIZIN OFİSİNDE GEZME HOCAM"

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“Bu hafta kazandık, o abi bekleyecek. Bir takımın başında teknik adam varken, başkanımızın ofisinde gezme hocam. Biz bıraktığımız zaman, sen zaten herkesi arıyorsun, sıra sana gelir hocam merak etme.”

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