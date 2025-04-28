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  4. Eyüpspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldıza: İnsan falan değil...

Eyüpspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldıza: İnsan falan değil...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 09:22
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Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, Eyüpspor engelini 5 golle geçerken Ünlü yorumcu Ahmet Çakar karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte o sözler...

Eyüpspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldıza: İnsan falan değil...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ünlü yorumcu Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı çok beğendiğini dile getiren Toroğlu, Sarı-Kırmızılılar'ın golcü ismi Victor Osimhen'e ayrı bir parantez açarken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İNSAN FALAN DEĞİL"

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Osimhen'in bir pozisyonda topu Caner Erkin'in üstünden aşırtırtığı anlar herkesi şaşırtırken Çakar bu pozisyona dair "Ronaldo’nun kafayla rekor kırdığı yükseklikten bacağıyla topu alıyor, insan falan değil bu adam." dedi. Çakar ayrıca "Seneye kadroya bak diyelim ki Victor Osimhen kaldı. Morata kaldı Icardi’de form tuttu. Böyle bir forvet hattı; Real Madrid’de yok, Inter’de yok.." diyerek sarı kırmızılı takımın hücum oyuncularını övdü.

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Yorumcu Süper Lig Ahmet Çakar son dakika galatasaray Osimhen
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