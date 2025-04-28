Eyüpspor maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldıza: İnsan falan değil...

Ünlü yorumcu Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı çok beğendiğini dile getiren Toroğlu, Sarı-Kırmızılılar'ın golcü ismi Victor Osimhen'e ayrı bir parantez açarken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İNSAN FALAN DEĞİL"

Osimhen'in bir pozisyonda topu Caner Erkin'in üstünden aşırtırtığı anlar herkesi şaşırtırken Çakar bu pozisyona dair "Ronaldo’nun kafayla rekor kırdığı yükseklikten bacağıyla topu alıyor, insan falan değil bu adam." dedi. Çakar ayrıca "Seneye kadroya bak diyelim ki Victor Osimhen kaldı. Morata kaldı Icardi’de form tuttu. Böyle bir forvet hattı; Real Madrid’de yok, Inter’de yok.." diyerek sarı kırmızılı takımın hücum oyuncularını övdü.