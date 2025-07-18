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Eyüpspor, Trabzonspor'un Rumen golcüsü Denis Draguş'u kadrosuna kattı

Süper Lig'e yükseldiği sezonda dikkat çeken bir performans sergileyen Eyüpspor, transfer dönemini verimli geçiriyor. İstanbul ekibi, Trabzonspor'un yıldızı Denis Draguş'u renklerine bağladı.

Eyüpspor, Trabzonspor'un Rumen golcüsü Denis Draguş'u kadrosuna kattı
Mustafa Fidan

Trabzonspor'un büyük umutlarla aldığı fakat beklediği verimi elde edemediği Rumen golcü Denis Draguş, Eyüpspor'a imzayı attı. Draguş, "Eyüpspor’a katıldığım için çok mutluyum. Bana gösterilen ilgi ve bu transferin gerçekleşmesi için harcanan çaba, burada olmamda büyük rol oynadı" dedi.

Eyüpspor, Trabzonspor un Rumen golcüsü Denis Draguş u kadrosuna kattı 1

KADROSUNU DRAGUŞ İLE GÜÇLENDİRDİ

Eyüpspor, forvet hattını Rumen golcü Draguş ile güçlendirdi. İmza töreninde açıklamalarda bulunan asbaşkan Fatih Kulaksız, "Öncelikle bu transferin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Trabzonspor Kulübü'ne ve Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a Asbşakanı Zeyyat Kafkas'a ve Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'ya teşekkür ediyorum. Dragu Süper Lig'den tanıdığımız ligimizi de bilen önemli bir oyuncu. Aynı zamanda Romanya A Milli Takımı'nın da ilk 11 oyuncularından. Sezon sonu da dünya kupasında oynayacak dolayası ile Dragu'un bize çok ciddi katkı vereceğini ve çok önemli bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Kendisini de burada Dünya Kupası için en iyi şekilde hazırlayacağını düşünüyorum. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Eyüpspor, Trabzonspor un Rumen golcüsü Denis Draguş u kadrosuna kattı 2

DRAGUŞ: "BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Denis Dragu ise, "Eyüpspor’a katıldığım için çok mutluyum. Bana gösterilen ilgi ve bu transferin gerçekleşmesi için harcanan çaba, burada olmamda büyük rol oynadı. Eyüpspor, daha önce de sahada başarılı bir şekilde mücadele eden güçlü bir takım. Ben de kariyerimin bu yeni döneminde, Eyüpspor’un başarısı için mücadele etmeye ve kulübümle birlikte yeni zaferler kazanmaya can atıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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transfer Trabzonspor Eyüpspor
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