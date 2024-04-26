SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Eyüpspor transferde çok büyük oynuyor! Arda Turan, yıldız oyuncuyu ikna etti!

Eyüpspor transferde çok büyük oynuyor! Arda Turan, yıldız oyuncuyu ikna etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2024 17:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi yeni sezon için birçok yıldız isimle görüşüyor. Medyada ortaya çıkan son oyuncu ise futbolseverleri bir hayli heyecanlandırdı.

Eyüpspor transferde çok büyük oynuyor! Arda Turan, yıldız oyuncuyu ikna etti!

Bu sezon ortaya koydukları oyunla Süper Lig'e çok rahat bir şekilde çıkma başarısı gösteren Eyüpspor'un niyeti Süper Lig'de kalıcı olmak. Görüştükleri isimlerle bu hedeflerini doğrulayan İstanbul ekibi transferde büyük oynuyor.

MANUEL LANZINI HAMLESİ

lanzini-manuel-river-plate-2023-2024-1714130469-135177

Eyüpspor, Manuel Lanzini ile görüşmelere başladı. Pazarlıklara başlayan İstanbul ekibi, Arjantinli oyuncuyu şimdiden ikna etti.

RIVER PLATE'E DÖNMÜŞTÜ

Screenshot_1

7 yıllık Premeir Lig macerasından sonra yetiştiği kulüp olan River Plate'e dönen Lanzini'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsat bilen Eyüpspor, yıldız oyuncuyu ikna etti ve iş sadece resmiyete kaldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu akşam tarihe geçmek üzere!Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu akşam tarihe geçmek üzere!
Türkiye'den Ergin Ataman'a büyük destek!Türkiye'den Ergin Ataman'a büyük destek!
Büyükekşi ilk kez açıkladı! Ali Koç, Bakan Bak'a ne dedi? 'Aday olacak mısınız?' sorusunu da yanıtladıBüyükekşi ilk kez açıkladı! Ali Koç, Bakan Bak'a ne dedi? 'Aday olacak mısınız?' sorusunu da yanıtladı
Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor lanzini Süper Lig sezon süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
MEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladı

MEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladı

AK Parti'de değişim sinyali! Gözler o tarihe çevrildi

AK Parti'de değişim sinyali! Gözler o tarihe çevrildi

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu akşam tarihe geçmek üzere!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu akşam tarihe geçmek üzere!

Türkiye'den Ergin Ataman'a büyük destek!

Türkiye'den Ergin Ataman'a büyük destek!

Galatasaray maçı öncesi Adanaspor'dan kötü haber! 2 isim forma giyemeyecek

Galatasaray maçı öncesi Adanaspor'dan kötü haber! 2 isim forma giyemeyecek

Büyükekşi ilk kez açıkladı! Ali Koç, Bakan Bak'a ne dedi? 'Aday olacak mısınız?' sorusunu da yanıtladı

Büyükekşi ilk kez açıkladı! Ali Koç, Bakan Bak'a ne dedi? 'Aday olacak mısınız?' sorusunu da yanıtladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.