Eyüpspor transferde çok büyük oynuyor! Arda Turan, yıldız oyuncuyu ikna etti!

Bu sezon ortaya koydukları oyunla Süper Lig'e çok rahat bir şekilde çıkma başarısı gösteren Eyüpspor'un niyeti Süper Lig'de kalıcı olmak. Görüştükleri isimlerle bu hedeflerini doğrulayan İstanbul ekibi transferde büyük oynuyor.

MANUEL LANZINI HAMLESİ

Eyüpspor, Manuel Lanzini ile görüşmelere başladı. Pazarlıklara başlayan İstanbul ekibi, Arjantinli oyuncuyu şimdiden ikna etti.

RIVER PLATE'E DÖNMÜŞTÜ

7 yıllık Premeir Lig macerasından sonra yetiştiği kulüp olan River Plate'e dönen Lanzini'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsat bilen Eyüpspor, yıldız oyuncuyu ikna etti ve iş sadece resmiyete kaldı.





