Eyvah Eyvah nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları ve konusu...

Ata Demirer'in sevilen film serisinde ilk filmi olan Eyvah Eyvah bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak. Eyvah Eyvah'ın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Eyvah Eyvah nerede ve ne zaman çekildi?
2009 yapımı olan Eyvah Eyvah Filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekilmiştir.
Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet haricinde bir büyük aşkı daha bulunmaktadır: Hemşire Müjgan. Kasabanın sağlık ocağında görevli olan Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir sebeple bir yolculuğa çıkması gerekmektedir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın dahi.
Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Özge Borak
Alican Yücesoy
Can Kahraman
Meray Ülgen
Bülent Şakrak
Tanju Tuncel
Hande Dane
Şehsuvar Aktaş
Bican Günalan
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