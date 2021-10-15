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Eyvah Eyvah nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları ve konusu...

15.10.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Ata Demirer'in efsane film serisinin ilk filmi olan Eyvah Eyvah bu akşam televizyon ekranlarında sinema severlerle buluşacak. Demet Akbağ gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı Eyvah Eyvah filmi araştırılmaya başlandı. Peki Eyvah Eyvah nerede ve ne zaman çekildi? İşte Eyvah Eyvah filminin oyuncuları ve konusu...

Eyvah Eyvah nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları ve konusu...

Ata Demirer'in sevilen film serisinde ilk filmi olan Eyvah Eyvah bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak. Eyvah Eyvah'ın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Eyvah Eyvah nerede ve ne zaman çekildi?

EYVAH EYVAH NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2009 yapımı olan Eyvah Eyvah Filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekilmiştir.

EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet haricinde bir büyük aşkı daha bulunmaktadır: Hemşire Müjgan. Kasabanın sağlık ocağında görevli olan Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir sebeple bir yolculuğa çıkması gerekmektedir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın dahi.

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EYVAH EYVAH OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Özge Borak
Alican Yücesoy
Can Kahraman
Meray Ülgen
Bülent Şakrak
Tanju Tuncel
Hande Dane
Şehsuvar Aktaş
Bican Günalan


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