Eyvah Eyvah nerede ve ne zaman çekildi? Eyvah Eyvah filminin oyuncuları ve konusu...

Ata Demirer'in sevilen film serisinde ilk filmi olan Eyvah Eyvah bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak. Eyvah Eyvah'ın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Eyvah Eyvah nerede ve ne zaman çekildi?

EYVAH EYVAH NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2009 yapımı olan Eyvah Eyvah Filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekilmiştir.

EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?

Hüseyin, yaşamında en büyük tutkusu klarnet olan, safdil ama iyi yürekli bir yörük evladıdır. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle yaşayan bir delikanlı olan Hüseyin'in klarnet haricinde bir büyük aşkı daha bulunmaktadır: Hemşire Müjgan. Kasabanın sağlık ocağında görevli olan Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir sebeple bir yolculuğa çıkması gerekmektedir. Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını değiştirecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın dahi.

EYVAH EYVAH OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer

Demet Akbağ

Salih Kalyon

Özge Borak

Alican Yücesoy

Can Kahraman

Meray Ülgen

Bülent Şakrak

Tanju Tuncel

Hande Dane

Şehsuvar Aktaş

Bican Günalan



