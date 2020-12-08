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Ezel Akay, yerden yere vurulan 9 Kere Leyla filmi eleştirilerine yanıt verdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
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Ezel Akay, yerden yere vurulan 9 Kere Leyla filmi eleştirilerine yanıt verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle vizyona girmeden Netflix’te yayınlanan 9 Kere Leyla filmi hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden olumsuz yorumlar aldı. Filmin yönetmeni Ezel Akay, eleştirilere bir mektupla yanıt verdi.

Yönetmen Ezel Akay, son filmi 9 Kere Leyla'ya yönelik eleştirilere, izleyicisinin mektubuyla yanıt verdi.

Yönetmen Ezel Akay’ın pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen son filmi 9 Kere Leyla, dijital platformda beğeniye sunuldu. Akay'ın senaryosunu da yazdığı 9 Kere Leyla, gençliğinin son demini yaşayan 'Adem'in genç sevgilisiyle birlikte olabilmek için eşinden kurtulmaya çalışmasını hikâye edindi. Başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy’un paylaştığı film, izleyiciden beklediği ilgiyi bulamayınca sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı.

Ekran Alıntısı

Akay, kendisini ve 9 Kere Leyla filmini eleştirenlere bir izleyicisinin mektubuyla yanıt verdi. Söz konusu mektupta filme yönelik yapılan olumsuz eleştirilere tepki gösteren izleyici film hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.

Akay, akademisyen Doğan Emrah Zıraman’ın yazdığı metni, kişisel Twitter hesabından şöyle paylaştı:

9 KERE LEYLA KONUSU

Leyla ve Adem'in yıllardır mutlu giden bir evliliği vardır. Ancak bir süre sonra evllilikleri bir çıkmaza girer. Onların evliliklerindeki heyecan artık yok olmuştur ve Adem kalbinin yeniden atmasına neden olan bir sevdaya düşer. Bu dönemde karşısına çıkan Nergis adındaki kadına aşık olan Adem, Nergis'ten başka kimseyi düşünemez olur. Ancak Adem'in aklını başından alan Nergis'in kurduğu tek kişilik dünyadan başka bir hayata geçmeye niyeti yoktur.

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