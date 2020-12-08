Ezel Akay, yerden yere vurulan 9 Kere Leyla filmi eleştirilerine yanıt verdi

Yönetmen Ezel Akay, son filmi 9 Kere Leyla'ya yönelik eleştirilere, izleyicisinin mektubuyla yanıt verdi.

Yönetmen Ezel Akay’ın pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen son filmi 9 Kere Leyla, dijital platformda beğeniye sunuldu. Akay'ın senaryosunu da yazdığı 9 Kere Leyla, gençliğinin son demini yaşayan 'Adem'in genç sevgilisiyle birlikte olabilmek için eşinden kurtulmaya çalışmasını hikâye edindi. Başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy’un paylaştığı film, izleyiciden beklediği ilgiyi bulamayınca sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı.

Akay, kendisini ve 9 Kere Leyla filmini eleştirenlere bir izleyicisinin mektubuyla yanıt verdi. Söz konusu mektupta filme yönelik yapılan olumsuz eleştirilere tepki gösteren izleyici film hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.

Akay, akademisyen Doğan Emrah Zıraman’ın yazdığı metni, kişisel Twitter hesabından şöyle paylaştı:

Leyla ve Adem'in yıllardır mutlu giden bir evliliği vardır. Ancak bir süre sonra evllilikleri bir çıkmaza girer. Onların evliliklerindeki heyecan artık yok olmuştur ve Adem kalbinin yeniden atmasına neden olan bir sevdaya düşer. Bu dönemde karşısına çıkan Nergis adındaki kadına aşık olan Adem, Nergis'ten başka kimseyi düşünemez olur. Ancak Adem'in aklını başından alan Nergis'in kurduğu tek kişilik dünyadan başka bir hayata geçmeye niyeti yoktur.



