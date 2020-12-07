Margot Robbie öyle bir şey istedi ki Johnny Depp hayranları çıldırdı

Son dönemin en başarılı ve çıkış yakalayan oyuncularından olan, Oscar adayı Margot Robbie, kadın liderliğindeki yeni bir Karayip Korsanları filminde ve belki de serisinde başrolü üstleneceği geçtiğimiz yaz belli olmuştu. Sansasyonel özel hayatı yüzünden önce Disney’den sonra da Warner Bros’tan kovulan aktör Johnny Depp’in hayranları aktörün Jack Sparrow karakterine yeniden hayat vermesini istiyor. Bunun için yoğun sosyal medya kampanyaları düzenleyen Johnny Depp hayranları gelen son haberle adeta çıldırdı.
Sinema sektöründen haberler yapan Daniel Richtman’ın sosyal medyadan paylaştığı bir bilgiye göre; Margot Robbie başrolünü üstlendiği yeni Karayip Korsanları filminde kendisinin canlandıracağı ana karakterin LGBT olmasını talep etmiş.
Kadın odaklı bir Karayip Korsanları filmi, Johnny Depp’li Karayip Korsanları serisi hayranları tarafından duyurulduğu ilk günden beri tepkiyle karşılandı. Margot Robbie’nin söylediği iddia edilen sözler üzerine Johnny Depp bir kere daha harekete geçti.
Disney’in Margot Robbie’nin iddia edilen talebini kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Hem senaryosunu hem de yönetmenliğini Christina Hodson’un üstlendiği filmin çekim takvimi belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz günlerde yeni Karayip Korsanları hakkında röportaj veren Margot Robbie şunları söyledi:
"Çok fazla kız gücü... Şu an konuşmak için erken ama Christina'nın (yönetmen) işlerini seviyorum. Biz gerçekten ama gerçekten film için çok heyecanlıyız. Filme önemli bir kadın unsuru katma ihtimalinden dolayı gerçekten heyecanlıyız."
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