Margot Robbie öyle bir şey istedi ki Johnny Depp hayranları çıldırdı

Son dönemin en başarılı ve çıkış yakalayan oyuncularından olan, Oscar adayı Margot Robbie, kadın liderliğindeki yeni bir Karayip Korsanları filminde ve belki de serisinde başrolü üstleneceği geçtiğimiz yaz belli olmuştu. Sansasyonel özel hayatı yüzünden önce Disney’den sonra da Warner Bros’tan kovulan aktör Johnny Depp’in hayranları aktörün Jack Sparrow karakterine yeniden hayat vermesini istiyor. Bunun için yoğun sosyal medya kampanyaları düzenleyen Johnny Depp hayranları gelen son haberle adeta çıldırdı.

YENİ KARAYİP KORSANLARI FİLMİNDE NELER OLACAK?

Sinema sektöründen haberler yapan Daniel Richtman’ın sosyal medyadan paylaştığı bir bilgiye göre; Margot Robbie başrolünü üstlendiği yeni Karayip Korsanları filminde kendisinin canlandıracağı ana karakterin LGBT olmasını talep etmiş.

Kadın odaklı bir Karayip Korsanları filmi, Johnny Depp’li Karayip Korsanları serisi hayranları tarafından duyurulduğu ilk günden beri tepkiyle karşılandı. Margot Robbie’nin söylediği iddia edilen sözler üzerine Johnny Depp bir kere daha harekete geçti.