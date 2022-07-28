Ezel’in Ömer’i İsmail Filiz değişimiyle şaşırttı! İsmail Filiz’in son halini görenlerin ağzı açık kaldı...

Ezel dizisinde canlandırdığı Ömer Uçar karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran İsmail Filiz, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Başarılı oyuncunun sevenleri İsmail Filiz'in son halini görünce adeta gözlerine inanamadı. Vücut yapan ve yaşlandıkça daha yakışıklı olan İsmail Filiz değişimiyle olay yarattı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRMIŞTI

2009 yılında Türk dizi sektörüne adım atan ve Türk televizyon tarihinin belki de en çok sevilen dizileri arasında yer alan Ezel dizisinde Ömer Uçar karakterine hayat veren İsmail Filiz, o günden sonra hiç unutulmadı.

İsmail Filiz, oyunculuğa başladığı ilk dizi olan Ezel dizisinde, dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğini canlandırmıştı.

DEĞİŞİMİNİ GÖRENLERİ AĞZI AÇIK KALDI

Yıllar geçmesine rağmen hala ününü kaybetmeyen İsmail Filiz'in son halini görenlerin ise ağızları açık kaldı.

Resmen bambaşka birisi olan ve vücut yapan İsmail Filiz, kaslı yapısıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Oyuncu Nurana Bagiyeva ile evli olan İsmail Filiz'in değişimini görenler resmen neye uğradığını şaşırdı.

İşte İsmail Filiz'in son hali;





İsmail Filiz, 23 Mayıs 1980 Çankırı doğumlu dizi oyuncusudur.

2009 yılında yayınlanan Ezel dizisinde Ömer Uçar karakterini canlandırarak ünlenmiştir.

İsmail Filiz, uzun zamandır birlikte olduğu Nurana Bagiyeva ile 2017 yılında evlenerek dünyaevine girmiştir.



