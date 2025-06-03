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Ezeli rakipler arasında transfer krizi! Yıldız isme resti çektiler "Galatasaray'a gidemezsin"

Muslera'nın ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray birçok isimle temaslarını sıklaştırırken ilk hedeflerden biri de Trabzonspor'un tecrübeli eldiveni Uğurcan Çakır olmuştu. Bu söylentiler sonrası Trabzonspor cephesinden Uğurcan'a kesin bir dille yasak geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Ezeli rakipler arasında transfer krizi! Yıldız isme resti çektiler "Galatasaray'a gidemezsin"
Berker İşleyen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile vedalaşmasının ardından kaleci arayışlarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılı yönetim birçok isimle temaslarını sürdürürken ilk hedefin Uğurcan Çakır olduğu öğrenildi.

UĞURCAN DA İSTİYOR

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Kulüpte yönetimin Çakır için “Olursa harika bir seçim, yabancı kontenjanında rahatlarız” görüşünün hakim olduğu öğrenilirken Uğurcan bu konuda sessizliğini koruyor ancak tecrübeli eldiven Trabzonspor’un çıkarlarına uygun bir transfere “Hayır” demeyeceği gelen bilgiler arasında.

Bordo-Mavili camia Uğurcan için öncelikle yurt dışı tekliflerini değerlendirmeyi planlarken, Galatasaray bu transferi rakip camiayı rencide etmeyecek bir şekilde çözmek istiyor.

O TEKLİF BEĞENİLMEDİ

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Ligue 1 ekibi Monaco’nun da ilgilendiği Uğurcan için sunduğu yaklaşık 6 milyon euroluk teklif, Trabzonspor’un beklentilerinin çok altında kaldı.
Burnley’nin önerdiği rakam da Bordo-Mavililer’i tatmin etmedi. Şu an Trabzonspor’a resmi bir teklif bulunmazken, menajerler arasındaki görüşmelerde de uzlaşma sağlanamadı.

"MÜMKÜN DEĞİL"

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, her fırsatta “Uğurcan’ın yurt içine transferi mümkün değil” diyerek net bir duruş sergiliyor.

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Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır son dakika galatasaray
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