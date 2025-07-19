Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş Kerem Aktürkoğlu için karşı karşıya! Benfica satışa hazır durumda...

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız oyuncu için devreye girerken, Benfica kulübüne oyuncunun durumu soruldu. Portekiz basınından Record’un haberine göre Benfica'da başarılı bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz ekibinde mutsuz olduğu ve Süper Lig'e dönmek istediği öğrenildi.

ALİ KOÇ OPERASYONU YÖNETİYOR

Fenerbahçe’de transferin bir numaralı ismi olan Başkan Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferi için kulübü benfica ile resmen temaslara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun kadrosuna sol ve sağ kanat transferi istemesi üzerine ortaya atılan Kerem Aktürkoğlu ismi, yıldız hocadan da onayı aldı. Bunun üzerine transfer çalışmaları başladı.

BEŞİKTAŞ PUSUDA BEKLİYOR

Beşiktaş da Benfica ile transfer alışverişi Orkun Kökçü ile yeni alevlenmişken, ortaya bir isim daha atıldı. Yıldız kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için nabız yoklayan siyah beyazlılar, Benfica’dan ayrılık için onay aldı. Son zamanlarda gündeme gelen Rashford ve Sancho isimlerinden istediğini alamayan Beşiktaş’da Başkan Serdal Adalı kanat transferi için kesenin ağzını açacağı gelen bilgiler arasında.

KEREM AÇIKLADI!

Kerem Aktürkoğlu, gelecek sezon Benfica'da giyeceği forma numarasını açıkladı. 7 numaralı formayı terleteceğini duyuran Aktürkoğlu, "7 numara ile tekrar geri döndüm" ifadelerini kullandı.

SERBEST KALMA BEDELİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da Benfica’ya 12 milyon euro karşılığında transfer olan milli oyuncunun 60 milyon euro serbest kalma bedeli mevcut. Yıldız isim Benfica ile 49 maça çıkarken, 16 gol 11 asist yaparak Avrupa’da tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.