Ezeli rakiplerin transfer savaşı bitmiyor! Fenerbahçe'nin de istediği Nicolas Dominguez yeni sözleşmeyi Galatasaray için reddetti

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray orta sahasını güçlendirmek isterken, temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemindeki isimlerden biri olan Nicolas Dominguez için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı kırmızılı takımın yanı sıra Nottingham Forest'ın da ilgilendiği Dominguez, transfer söylentileri nedeniyle konsantrasyon kaybı yaşıyor.

YENİ SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

Şampiyonlar Ligi faktörüyle sarı-kırmızılı kulübe olumlu yaklaşan Bologna'nın Arjantinli orta sahası Nicolas Dominguez, 1 sezon mukavelesi kaldığı için kulübü Bologna'dan gelen sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

YEDEK KALABİLİR

Dominguez'in sezonun ilk maçında Milan'a karşı performansıyla hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı. Bologna'nın teknik direktörü Thiago Motta'nın, Dominguez'in transfer haberleri nedeniyle konsantre olmakta güçlük çektiğini düşündüğü ve 25 yaşındaki futbolcuyu Juventus karşılaşmasında yedek bırakabileceği öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE SONA ERİYOR

3.5 yıldır formasını giydiği İtalyan takımında sözleşmesinin son yılına giren Nicolas Dominguez, Bologna'da 111 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

