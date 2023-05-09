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  4. Ezeli rakipten İrfan Can Kahveci hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi...

Ezeli rakipten İrfan Can Kahveci hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi...

09.05.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sıkıntılı günler geçiren İrfan Can Kahveci için Beşiktaş nabız yoklamaya başladı. Taraftarlarla arası bozulan ve zaman zaman ıslıklanan İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılmak istemesi Beşiktaş'ın iştahını kabartmış durumda...

Ezeli rakipten İrfan Can Kahveci hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de geçirdiği kötü sezonda taraftarlarla arası bozulan İrfan Can Kahveci ipleri koparmak üzere... İlk 11'de istediği kadar forma şansı bulamayan milli oyuncunun takım aradığı öğrenilirken Beşiktaş resmen devreye girdi.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

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Şenol Güneş'in çok beğendiği isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci için menajeriyle temas kuran siyah-beyazlı yetkililer beklemeye geçti. Yüksek bonservisi nedeniyle zor bir transfere girişen Beşiktaş yönetimi ilk önce İrfan Can'ı ikna etmek istiyor. Fenerbahçe taraftarının bir kısmı İrfan Can Kahveci'nin gitmesini isterken, bir kısmı da ezeli rakibe gönderilmesini istemiyor.

FENERBAHÇE SATABİLİR

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Fenerbahçe'nin ise İrfan Can'a gelecek güzel bir teklif karşılığında satabileceği ifade edildi. 2021 yılında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye bonuslar hariç 7 milyon euro'ya transfer olan İrfan Can Kahveci, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti.


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