Ezeli rakipten İrfan Can Kahveci hamlesi! Menajeriyle görüşme gerçekleştirildi...

Fenerbahçe'de geçirdiği kötü sezonda taraftarlarla arası bozulan İrfan Can Kahveci ipleri koparmak üzere... İlk 11'de istediği kadar forma şansı bulamayan milli oyuncunun takım aradığı öğrenilirken Beşiktaş resmen devreye girdi.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Şenol Güneş'in çok beğendiği isimlerin başında gelen İrfan Can Kahveci için menajeriyle temas kuran siyah-beyazlı yetkililer beklemeye geçti. Yüksek bonservisi nedeniyle zor bir transfere girişen Beşiktaş yönetimi ilk önce İrfan Can'ı ikna etmek istiyor. Fenerbahçe taraftarının bir kısmı İrfan Can Kahveci'nin gitmesini isterken, bir kısmı da ezeli rakibe gönderilmesini istemiyor.

FENERBAHÇE SATABİLİR

Fenerbahçe'nin ise İrfan Can'a gelecek güzel bir teklif karşılığında satabileceği ifade edildi. 2021 yılında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye bonuslar hariç 7 milyon euro'ya transfer olan İrfan Can Kahveci, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti.



