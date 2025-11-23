Ezeli rakipten Mauro Icardi hamlesi! Rüyalarını Arjantinli yıldız süslüyor

Trendyol Süper Lig’de son haftaların formda isimlerinden biri olan Icardi’nin, ülkesine geri dönüş ihtimali yeniden gündeme geldi. El Crack Deportivo’nun haberine göre River Plate, Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına giren 32 yaşındaki yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Arjantin devinin, uzun süredir takip ettiği Icardi için ciddi bir girişim planladığı belirtildi.

EZELİ REKABETTE TRANSFER HAMLESİ

Haberde, River Plate’in bu hamlesinin ezeli rakip Boca Juniors’ın Paulo Dybala’yı transfer etmeye hazırlanmasına bir karşılık niteliği taşıdığı ifade edildi. Boca’nın Dybala adımı sonrası River cephesinin, taraftarını heyecanlandıracak büyük bir isim olarak Icardi’yi düşündüğü aktarıldı.

Arjantin temsilcisinin teknik direktörü Marcelo Gallardo’nun, Icardi transferini “büyük bir hayal” olarak gördüğü ve yönetimin de bu hayali gerçekleştirmek adına çalışmalar yürüttüğü vurgulandı. Her ne kadar haberin devamında Arjantin’e dönüş ihtimalinin şu aşamada zor olduğu belirtilse de River Plate taraftarlarının Icardi konusunda oldukça umutlu olduğu kaydedildi.

SEVGİLİSİNDEN ÇARPICI SÖZLER: ‘BOCA YASAK’

Öte yandan Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suarez’in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, dedikoduları daha da güçlendirdi. Suarez, canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Mauro Arjantin’e dönerse yalnızca River Plate’de oynar. Boca kesinlikle yasak.”

Galatasaray cephesinin ise Icardi için gelen bu iddialara karşı tutumu merakla bekleniyor. Arjantinli yıldızın geleceği, önümüzdeki dönemde transfer gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alacak gibi görünüyor.