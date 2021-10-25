MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezgi Avcı neden boşandı? Nemanja Djurisic 10 bin Euro ödeyecek

Ezgi Avcı neden boşandı? Nemanja Djurisic 10 bin Euro ödeyecek

25.10.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ile ünlenen Ezgi Avcı'nın, üç yıl flört ettiği Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile 15 aylık evliliği geçtiğimiz ay beş dakikada bitti. Avcı, canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

Ezgi Avcı neden boşandı? Nemanja Djurisic 10 bin Euro ödeyecek

Miss Turkey 2013 üçüncüsü ve Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı, tv8'de ekranlara gelen "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk oldu, sunucuların "Nemanja Djurisic ile evliliğiniz neden bitti?" sorusuna yanıt verdi.

Ünlü sunucu, Karadağlı basketbolcu ile boşanma nedenlerini şöyle açıkladı:
"Her şey güzeldi. Flört, nişan ve evlilik olarak 4.5 yıllık ilişkimizi dört farklı ülkede geçirdik. Dsusiric nereye transfer olursa hayatımızı orada kurduk.

HAKİKATEN ÇOK UÇTUM

Bir yıl Almanya, bir yıl Belçika, bir yıl İspanya, bir yıl da Türkiye'de geçirdik. O kendi sezonuna adapte, maçlarına gidiyor. Ben aynı zamanda burada hayat amacımı gerçekleştirmeye çalışıyorum... Bunun için okudum, bunun için emek verdim. Beni mutlu edecek işi yapmam lazım. Dolayısıyla ben de sürekli seyahat halindeydim, hakikaten çok uçtum... Özellikle Belçika'da olduğumuz sene üç gün İstanbul'dayım, kalan günler oradayım. Bir uçuşta buradan çıkıp, orada eve girmem dokuz saat sürüyordu..."

6176967486b244256094eb9f

"AYNI PAYDADA BULUŞAMADIK"

Ezgi Avcı açıklamasının devamında ise "Bunu yapmak kolay değil. Biz bu koşturmacayı, seyahatleri flört döneminde yaptık. 'Bunu evlilikte de yapabiliriz' diye düşündük. Gördük ki 4.5 yılın sonunda düşündüğümüz olmadı... Aynı paydada buluşamadık. Aslına hayat amaçlarımız aynı noktada değildi. Arkadaşlığımız devam ediyor, hiç kötü ayrılmadık, hala görüşüyoruz" dedi.

10 BİN EURO ÖDEYECEK!

Yaklaşık beş dakika süren dava sonunda ikilinin boşanmasına karar veren mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre; davalı eş Nemanja Drusiric’in, Ezgi Avcı’ya 10 bin euro ödemesine hükmetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum! Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum!
PARTNERPınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj: Bu beden benim!Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj: Bu beden benim!
Musa Eroğlu'nun acı günü! Hayat arkadaşını kaybetti Musa Eroğlu'nun acı günü! Hayat arkadaşını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
survivor Ezgi Avcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

Yıllar sonra gelen açıklama: 3 milyon euro teklif ettiler

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Gül'den dikkat çeken açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cinsel ilişki görüntüleri etrafa saçıldı!

Cinsel ilişki görüntüleri etrafa saçıldı!

Flaşlar patlayınca ortaya çıktı! İçi dışı bir

Flaşlar patlayınca ortaya çıktı! İçi dışı bir

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Olaylı aşk hikayesi! Bakın kocasından neden boşanmış!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.