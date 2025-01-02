Ezgi Eyüboğlu gönlünü Michelin yıldızlı ünlü şefe kaptırdı! Aşkları duyulur duyulmaz kriz çıktı

Yasak, Ulan İstanbul, Payitaht Abdülhamid, Adı Mutluluk, Bir Aile Hikayesi, Teşkilat ve Gizli Bahçe gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile dünyaevine giren Ezgi Eyüboğlu evliliğini 2019 yılında tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Eyüboğlu'nun şimdilerde gönlünü Michelin yıldızlı ünlü şefe kaptırdığı iddia edildi.

KRİZ ÇIKTI

MuhabirOnline'da yer alan habere göre; Ezgi Eyüboğlu yeni aşkı ünlü şef Fatih Tutak ile yeni yılı karşılamak için birlikte gizlice İsviçre’ye tatile gitti. Dönüşlerini de 3 Ocak’ta beraber alan çift ani bir karar ile ayrı ayrı uçaklar ile döndüler.

Ezgi Eyüpoğlu yılbaşı akşamı 20:00’da dönerken Fatih Tutak ise 23:00 uçağı ile döndü. İkilinin arasındaki krizin sebebi henüz öğrenilemedi.