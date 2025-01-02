MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezgi Eyüboğlu gönlünü Michelin yıldızlı ünlü şefe kaptırdı! Aşkları duyulur duyulmaz kriz çıktı

Ezgi Eyüboğlu gönlünü Michelin yıldızlı ünlü şefe kaptırdı! Aşkları duyulur duyulmaz kriz çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.01.2025 15:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Gizli Bahçe dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile 2019 yılında ayrılan Eyüboğlu'nun adı boşanmanın ardından birçok isimle anıldı. Ünlü ismin şimdilerde gönlünü Michelin yıldızlı ünlü şefe kaptırdığı iddia edildi.

Ezgi Eyüboğlu gönlünü Michelin yıldızlı ünlü şefe kaptırdı! Aşkları duyulur duyulmaz kriz çıktı

Yasak, Ulan İstanbul, Payitaht Abdülhamid, Adı Mutluluk, Bir Aile Hikayesi, Teşkilat ve Gizli Bahçe gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile dünyaevine giren Ezgi Eyüboğlu evliliğini 2019 yılında tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Eyüboğlu'nun şimdilerde gönlünü Michelin yıldızlı ünlü şefe kaptırdığı iddia edildi.

EZGİ 1

KRİZ ÇIKTI

MuhabirOnline'da yer alan habere göre; Ezgi Eyüboğlu yeni aşkı ünlü şef Fatih Tutak ile yeni yılı karşılamak için birlikte gizlice İsviçre’ye tatile gitti. Dönüşlerini de 3 Ocak’ta beraber alan çift ani bir karar ile ayrı ayrı uçaklar ile döndüler.

fatih

Ezgi Eyüpoğlu yılbaşı akşamı 20:00’da dönerken Fatih Tutak ise 23:00 uçağı ile döndü. İkilinin arasındaki krizin sebebi henüz öğrenilemedi.

Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu fatih tutak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de hareketlilik, Haseke'den yola çıktılar! ABD'nin Ayn el Arab'a üs kuracağı iddia edildi

Suriye'de hareketlilik, Haseke'den yola çıktılar! ABD'nin Ayn el Arab'a üs kuracağı iddia edildi

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

2025'in ilk seçim anketi! Asgari ücret zammı etkiledi, birinci parti değişti

2025'in ilk seçim anketi! Asgari ücret zammı etkiledi, birinci parti değişti

Sergen Yalçın geri döndü! O maçta takımın başında

Sergen Yalçın geri döndü! O maçta takımın başında

DEM heyetinden peş peşe iki kritik görüşme

DEM heyetinden peş peşe iki kritik görüşme

Koronavirüsü bilen kahinin 2025 kehanetleri gündem yarattı

Koronavirüsü bilen kahinin 2025 kehanetleri gündem yarattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.