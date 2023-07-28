Ezgi Mola karnı burnunda pozlarını paylaştı! Bebek göründü

Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında gerçekleştirilen törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. "İstedim oldu" diyen Ezgi Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.

İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin, Enis Arıkan'ın düzenlediği partiyle erkek bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola, son paylaşımıyla büyüyen karnını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü ismin "Merhaba" notuyla yayınladığı karelere kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ezgi Mola'ya takipçileri; "Ne ara o kadar oldu karnın?", "Maşallah" ve "Ne güzel bir anne oldun" gibi yorumlar yaptılar.





