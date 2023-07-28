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  4. Ezgi Mola karnı burnunda pozlarını paylaştı! Bebek göründü

Ezgi Mola karnı burnunda pozlarını paylaştı! Bebek göründü

28.07.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız evlenen ve şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan Ezgi Mola, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti ve tatil paylaşımına beğeni yağdı.

Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs’ta Maçka’daki bir otelde aile arasında gerçekleştirilen törenle dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. "İstedim oldu" diyen Ezgi Mola, "Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.

İlk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin, Enis Arıkan'ın düzenlediği partiyle erkek bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı.

Ezgi Mola 4

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ezgi Mola, son paylaşımıyla büyüyen karnını takipçileriyle paylaştı.

Ezgi Mola 1

Ünlü ismin "Merhaba" notuyla yayınladığı karelere kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ezgi Mola'ya takipçileri; "Ne ara o kadar oldu karnın?", "Maşallah" ve "Ne güzel bir anne oldun" gibi yorumlar yaptılar.

Ezgi Mola 2

Ezgi Mola 3

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Oyuncu

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