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Ezgi Mola'nın çağrısı Altın Kelebek'e damga vurdu! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli?

05.12.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Altın Kelebek ödül töreninde ödül aldıktan sonra yaptığı konuşması ile geceye damga vurdu. Ezgi Mola, sosyal medyada da gündem olan konuşmasında "Tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum" dedi. Peki, Ezgi Mola kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli? İşte hakkkında tüm merak edilenler...

Ezgi Mola'nın çağrısı Altın Kelebek'e damga vurdu! Ezgi Mola kimdir, kaç yaşındadır, aslen nereli?

Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Ezgi Mola, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmasıyla gündemden düşmüyor. Mola, sosyal medyaya damga vuran konuşmasında Türkiye'deki kadın cinayetlerinin sona erdirilmesine ilişkin yasalarda yapılacak değişikleri görmek istediğini dile getirerek milletvekillerine çağrıda bulundu. Peki, Ezgi Mola kimdir?

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ EZGİ MOLA'YA!

Netflix'te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisinde Cem Yılmaz'la birlikte başrol oynayan ve "Alev" karakterine hayat veren oyuncu Ezgi Mola, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ezgi Mola, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmayla geceye damga vurdu.

Ünlü oyuncu TBMM'deki tüm partilere de seslendi ve "TBMM’de, kimsenin görüşüyle ilgilenmiyorum; kadınlar için tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum." dedi. Ezgi Mola'nın konuşması ise sosyal medyada da gündem oldu.

Ezgi Mola

EZGİ MOLA KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Ezgi Mola dizi ve sinema oyuncusudur. 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da doğan Mola, eğitimini Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı.

Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.

Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı. Ezgi Mola en son TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı adlı dizide Safiye karakterine hayat verdi.

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