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Ezgi Sertel'in ikizlerine beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 10:55 | Son Güncelleme

Sunucu Ezgi Sertel, 4 aylık ikiz bebekleri Kartal ve Tibet ile çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sertel'in "Bebeklerim" notunu düştüğü paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Sunucu Ezgi Sertel ile oyuncu Ozan Çobanoğlu, 2018 yılında dünyaevine girdi. İkilinin ikiz bebekleri Tibet ve Mert, geçtiğimiz aylarda dünyaya gözlerini açtı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Sertel, 4 aylık ikiz bebekleri ile çekilen karelerini yayınladı.

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Geçtiğimiz aylarda çocuklarının yüzünü ilk kez gösteren Ezgi Sertel, paylaşımlarına "Bebeklerim" notunu düştü.

Ezgi Sertel: Bebeklerim

Sertel'in paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.
Öte yandan sunucu, geçtiğimiz günlerde hamileliğiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

"2 KEZ DÜŞÜK YAPTIM"

"2 KEZ DÜŞÜK YAPTIM"
Geçen sene 2 kez düşük yaptım. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor '5-6 ay ara verin' dedi. Ben sandım ki; evleneceğim, isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş.

"KENDİ İÇİMDE YAŞADIM"

"KENDİ İÇİMDE YAŞADIM"
Sonra 'Ben beklemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler.

"REKLAM ARASINDA DÜŞÜK YAPTIM"

"REKLAM ARASINDA DÜŞÜK YAPTIM"
İkincisinde reklam arasında düşük yaptım. Yayına giremedim, sonra girdim, kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı. Çok acı bir şey.

"İKİNCİSİNDE 'NEDEN?' DİYORSUNUZ"

"İKİNCİSİNDE 'NEDEN?' DİYORSUNUZ"
İkincisinde 'neden?' diyorsunuz. Her şey yolundaydı. Sonra bir ağrıyla, bir anda olan bir şey. Tepki de veremedim. Etrafımı sakinleştirdim.
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