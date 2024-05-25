HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 14 yaşındaki kızın lüks rezidanstaki feci ölümü! Sinir krizi geçirip 15. kata çıkmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

14 yaşındaki kızın lüks rezidanstaki feci ölümü! Sinir krizi geçirip 15. kata çıkmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

25.05.2024 10:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sene İstanbul'da yaşanan acı olayın görüntülerine ulaşıldı. Kağıthane'de 14 yaşındaki kız ailesine kızarak 15 katlı rezidansın teras katına çıkmıştı. Aşağı düşerek hayatını kaybeden kızın kendini attığı tespit edildi. İşte o anlar...

14 yaşındaki kızın lüks rezidanstaki feci ölümü! Sinir krizi geçirip 15. kata çıkmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

Kağıthane’de ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki genç kızın 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

AW212245_01

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP TERASA ÇIKTI

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz sene Nisan ayında yaşanan olayda, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başlamıştı. Çıkan kavgada sinir krizi geçiren daireden çıkarak rezidansın terasına çıkmıştı.

AW212245_02

Burada genç kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düşmüştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralanmıştı. Genç kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansımıştı.

AW212245_03

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına alınmıştı.

AW212245_12

Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

AW212245_04

FECİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili vatandaşlar şoke olurken, inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yapmıştı. Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda genç kızın kendini korkuluklardan aşağıya sarkıtarak bıraktığını tespit etmişti.

AW212245_05

Yaşanan o feci olayın görüntüleri ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada ise genç kızın aşağıya atladığını tespit ettiği öğrenildi. (İHA)

AW212245_06

AW212245_07

AW212245_08

AW212245_09

AW212245_10

AW212245_11Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O tedaviden sonra... Beyaz olan saçı ve sakalı siyaha döndü!O tedaviden sonra... Beyaz olan saçı ve sakalı siyaha döndü!
3 - 4 gün daha... Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı3 - 4 gün daha... Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Kamuda yeni atamalar: 7 üniversiteye rektörKamuda yeni atamalar: 7 üniversiteye rektör
Anahtar Kelimeler:
İntihar Kağıthane Rezidans
En Çok Okunan Haberler
Emekliler için ikinci adım yolda

Emekliler için ikinci adım yolda

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

14 yaşındaki kızın lüks rezidanstaki feci ölümü! Sinir krizi geçirip 15. kata çıkmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

14 yaşındaki kızın lüks rezidanstaki feci ölümü! Sinir krizi geçirip 15. kata çıkmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

Kahreden haber! Eve girdiğinde eşini o halde gördü: Katil en yakınında çıktı

Kahreden haber! Eve girdiğinde eşini o halde gördü: Katil en yakınında çıktı

TSK'dan ses getirecek yeni kurallar! Bunu yapanın sözleşmesi feshedilecek: Kumar ve içki detayı...

TSK'dan ses getirecek yeni kurallar! Bunu yapanın sözleşmesi feshedilecek: Kumar ve içki detayı...

Belediye başkanına makam odasında saldırı! Kendi memurları tarafından darbedildi! Bakan Tunç'tan açıklama

Belediye başkanına makam odasında saldırı! Kendi memurları tarafından darbedildi! Bakan Tunç'tan açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.