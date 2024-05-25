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  4. Kahreden haber! Eve girdiğinde eşini o halde gördü: Katil en yakınında çıktı

Kahreden haber! Eve girdiğinde eşini o halde gördü: Katil en yakınında çıktı

25.05.2024 09:17
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Samsun'da yaşayan 2 çocuk annesi Kader Yıldırım boğazından kesilerek öldürüldü. Eşi eve girdiğinde gördüğü manzarayla şoke oldu. Talihsiz kadının kollarındaki bileziklerin çalındığı fark edildi. Katil ise aynı apartmanda yaşayan ve 300 bin lira borcu olduğu belirlenen kuzen çıktı.

Kahreden haber! Eve girdiğinde eşini o halde gördü: Katil en yakınında çıktı

Samsun'da boğazı kesilerek öldürülen 2 çocuk annesi kadının katili aynı binada oturan akrabası çıktı. Katil, kadını kolundaki 3 adet bilezik için öldürmüş.

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EŞİNDEN HABER ALAMADI

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yıldırım (41) eşinden haber alamayınca evine gitti ve komşusunun da yardımıyla tornavida ile yangın merdiveninin kapısını açıp eve girdiler.

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KAHREDEN AN

Fatih Yıldırım, 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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BİLEZİKLERİNİN ÇALINMIŞ OLDUĞU FARK EDİLDİ

Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yıldırım, eşinin kolundaki altın bileziklerin çalınmış olduğunu söyledi.

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KATİL TANIDIK ÇIKTI

Polis olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu cinayet olayını gerçekleştiren şahsın aynı binanın 3'üncü katında oturan ölen kadının eşinin halasının oğlu M.I. (32) olduğu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan M.I.'nın 300 bin TL borcu olduğunu, kadının bilezikleri almak için cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Polis M.İ.'nin cinayet sonrası kadının kolundan aldığı 3 adet altın bileziği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

AW212123_01 (1)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Samsun bilezik
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